Gazdasági konferenciasorozatának következő eseményeként Business Talks 2024 címmel szervezett konferenciát az Economx, a Magyar Zene Házában, hétfőn, amelynek középpontjában ezúttal a hazai vállalkozások álltak. Az egyik délutáni kerekasztal beszélgetés az energetikai jövőképpel és a szabályozási változásokkal foglalkozott, amelyen többek mellett Deli Daniella klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár és Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója beszélgettek a hazai kkv-k költségcsökkentési lehetőségeiről.

– Uniós és hazai területen is látjuk, hogy az ellátás garantálása, a megfizethetőség, az energetika és a fenntarthatóság fő kérdések. A fenti három alapdimenzió mellett az energiaszuverenitás mellett sem mehetünk el szó nélkül – fogalmazott a beszélgetésen Deli Daniella, az Energiaügyi Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára.

Ezt az időt kell felhasználni a megfelelő energiamix kitalálására

Fernezelyi Ferenc, a Veolia kereskedelmi- és marketingigazgatója szerint a kkv-knak az elmúlt két év elképesztő nehéz volt. Szerinte őrült kapkodás után a legnagyobb kérdés most az, hogy a kisebb cégeknek mit kell tenniük ahhoz, hogy életben maradjanak a globális energiapiacon – jelentette ki. Mint mondta, ezek egyelőre még nem letisztultak, gyorsan változik a helyzet, a turbulens időszak után most csökken az ár, a legnagyobb kihívás pedig az, ne érezzék, hogy nyugalom lesz. Ezt az időt kell felhasználni a megfelelő energiamix kitalálására, hiszen számolni kell azzal, hogy hosszú távon emelkedni fognak megint az energiaárak. Át kell gondolni, hogy mit szeretnének felhasználni a fosszilis vagy megújuló energiákból – hangsúlyozta.

Honnan biztosítunk energiát a növekvő népességnek?

– Jelenleg háromszor annyi energiát használunk, mint ötven évvel ezelőtt, ez leginkább a bolygó népességszám-növekedésének köszönhető, ráadásul 2050-re tízmilliárdan leszünk az ENSZ előrejelzése szerint – mutatott rá Gordos Ferenc, a Mol vállalati kapcsolatokért felelő igazgatója. – De honnan biztosítunk ennyi energiát, aminek most a 80 százaléka fosszilis energiahordozókból ered – tette fel a kérdést, majd hozzáfűzte, a jelenlegi hordozókat zöld energiákra kéne lecserélni, de az emberiségnek ez még soha nem sikerült. Geopolitikailag instabil területekről származik a fosszilis energiahordozók nagy része, ezért is fontos a zöld átállás. Ezen felül fontos az ösztönző politika is, amelyre példaként az adójóváírást vagy a beruházási támogatást említi a Mol igazgatója.

Nem csak krízis esetén kell az atomenergetikára figyelni

Kakukktojás vagyok ebben a kérdésben, mert nukleáris projektet vezetek – mondta Jákli Gergely a beszélgetésen. A Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint ha a fejlődő országokat szeretnénk a tűz közelébe engedni, akkor szükség van még több energiára, ami jelenthet egyfajta energiamixet is. Óriási kockázatot jelentenek az extrém időjárási körülmények, fel kell készülnie ezért a kockázatokra. Ha pedig extrém kockázatok mellett kell villamosenergiát termelni, akkor nem tudjuk kikerülni a nukleáris energia kérdését. Szerinte az atomenergiával az a baj, hogy csak akkor figyelünk rá, amikor energiakrízis van.