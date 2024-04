Hétfőn hajnalra plusz 2 fokot mértek Szedres határában, Kalaznón hidegebbet, Bátaszéken plusz 3 fokot, Bonyhád körzetében plusz 2 fokot. A hőmérőt főleg a sárgabarackot termelők és a méhészek nézték meg gyakran.

Bakó Zsókáék kajszibarackosában nincs nagy kár, sőt még termésválogatást is végeznek azokon a fákon, ahol több a kelleténél a kis barack. Beküldött fotó.

Pontosan az történt idén is, amire számítottak a gyümölcstermelők. Hiába volt enyhe a tél, márciusban, április elején szinte nyárias meleg, elég volt egy hideg éjszaka, és már veszélybe is került a termés. Természetesen nem mindegy a termőterület fekvése sem, az alacsonyabb fekvésű területek voltak nagyobb veszélyben.

Bizakodnak, egyelőre állják a sarat

Bakó Zsóka és családja Györe határában közel húsz hektár gyümölcsösben gazdálkodik, ebből 13 hektár barackos.

– Fagyvédelmi paraffingyertyákkal, szélgéppel és öntözéssel felkészülve vártuk, hogy be kell-e avatkoznunk. A területünk különböző pontjain nyolc hőmérőt helyeztünk el, időről időre figyeljük, hogy mit mutatnak. És van egy kontroll területünk is, ahol nem védekezünk semmivel. Évről évre feljegyezzük a tapasztalatunkat. Az elmúlt napokban a leghidegebb nulla fok volt, ezért úgy döntöttünk nem indítjuk el védekezést. Jelenleg dió nagyságúak a barackok, most úgy látjuk nincs nagyobb kárunk. A korai fajtákat május vége felé kezdjük majd szedni.

Talán már elmúlt a veszély

Hasonlóan vélekedett Kerekes László is, ő és a családja Bonyhád-Majos határában művel egy nagyobb ültetvényt. Van némi fagykáruk, de nem akkora a baj. Húsz százalék körüli – egyes fajtáknál – a fagykár. Az elmúlt egy héten kellett a védekezéssel foglalkozniuk. Náluk a leghidegebb hajnalban mínusz 3-4 fok volt.

Kisvejke határában 300 hektár sárgabarack ültetvény van. A gazdálkodók közül többen is elmondták, egyelőre úgy tűnik, jelentős fagykáruk nincs. Ennek egyik oka, hogy sokan igyekeztek fagytűrő fajtákra váltani. Sajnos fel kell készülni arra, hogy tavasszal – egy enyhe tél után – szinte biztosan lesz fagy. Ráadásul idén a szokottnál is jóval korábban érkezett a tavasz, már február végén virágoztak a barackfák.

Át kell gondolni az eddigi technológiát

Utoljára öt éve volt nagyobb termés sárgabarackból, az ezt követő években sorra jöttek a tavaszi fagyok, melyek nyomot hagytak a termés mennyiségében. A gazdáknak számolniuk kell azzal, hogy márciusban, áprilisban még lehűlhet annyira az időjárás, hogy kárt okozhat a termésben, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök. Vagy az eddigi technológián kell változtatniuk, vagy fagytűrő fajtákra kell lecserélniük a régi gyümölcsfáikat, és szélgépekkel, paraffingyertyákkal kell felszerelni magukat, melyeket a fagyos hajnalokon beindítanak.

Tolna vármegyében a dombosabb részeken lévő barackosokban jobb a helyzet, összességében a teljes termés hatvan százalékára lehet az idén számítani, ha más időjárási gond nem szól közbe.