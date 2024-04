Sokéves átlagban a március a legszárazabb hónapok egyike, volt olyan év is, hogy nulla volt a lehullott csapadék mennyisége, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi szakmérnök, aki több évtizede méri, adminisztrálja a vármegye időjárását.

Kezdeni kellene a tavaszi vetést

Március vége van, lassan kezdeni kellene a tavaszi vetéseket, az őszi búzát, repcét pedig kezelni kell a jó termés érdekében. A növényvédelemhez azonban hiányzik a bemosó eső.

– Az elmúlt negyven évben ötször volt olyan esztendő, amikor az április is nagyon száraz volt – mondta dr. Vörös Géza. Idén decemberben szerencsére még esett annyi eső – hó sajnos nem volt a vármegyében –, ami valamivel meghaladta az átlagot, viszont a január, február, március csapadékszegénynek bizonyult.

Kukorica helyett mást is lehet vetni

– Eddig az idén 45 milliméternyi eső hullott mifelénk, mondta Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is. – Még nincs nagy baj, hiszen a talajban van még nedvesség, és ha jól kezelték a földeket akkor ez egy ideig meg is marad. Viszont érdemes átgondolni, hogy kukoricát vagy helyette más növényt vessünk-e – mondta a szakember.

– Ha nem lesz csapadék, akkor nem érdemes kukoricát vetni, emiatt nem is vettük meg előre a vetőmagot. Ki tudja, hátha találunk más növényt is, ami megfelel az igényeinknek. Tavaly szemes cirokkal kísérleteztünk hatodik növényként, néhány hektáron. Többet termett mint a kukorica, kevesebb költséggel, el tudtuk adni, csupán tonnánként kétezer forinttal kaptunk kevesebbet, mint a kukoricáért. Idén száz hektáron terveztük ezt a növényt, de lehet, hogy a kukorica helyére is teszünk belőle – jelezte Krieser János.

A szemes cirok és a napraforgó vetését április elején, míg a kukoricáét május 5-e utánra tervezik. A vetőmagot nem vették meg, hátha még olcsóbb lesz az ára. A gazdáknak nincs megtakarításuk, örülnek, ha túlélik az idei évet.

A talaj hőmérséklete lehűlt

Szakcs környékén is hasonló a helyzet. Az általunk megkérdezett gazdálkodók elmondták, aszály van, hiányzik a csapadék. Egyelőre bizakodók a gazdák. A kukoricának bőséges csapadék kellene, kérdés, mennyire lesz aszályos az idei év is. Jelenleg fejtrágyázzák a gazdák az ősszel elvetett búzát.

A kukorica szereti a sok csapadékot

A kukoricának még a vetés előtt nagyon fontos lenne, hogy a talaj feltöltődjön csapadékkal, ami egy átlagos évben októbertől március végéig 240 milliméternyi esőt jelent. Sajnos úgy tűnik, idén ez nem valósul meg. Az elmúlt tél az átlagosnál melegebb is volt két fokkal. Sok múlik azon, hogyan alakul az időjárás a következő hetekben. Áprilisban a sok éves átlag szerint ötven milliméternyi eső szokott hullani, és ez is a hónap második felében. Ha idén is így lesz, akkor nagy baj lehet belőle. Tavaly a május hozta meg a változást, végre eleredt az eső. Kérdés az is, hogy a csapadék hiányában a növényvédő szerek, gyomirtások, mű­trágyázások mennyire lesznek hatékonyak.

– Legalább 15–20 milliméternyi bemosó eső kellene ahhoz, hogy a növényvédő szerek hatékonyak legyenek – mondta dr. Vörös Géza.