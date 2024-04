A fűtött fóliás szamócaszürettel elkezdődött a hazai gyümölcsszezon már április elején. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint a szamóca érése már a fűtetlen fóliasátras termesztésben is elindult, majd április végén, május elején– az időjárás függvényében – a szabadföli ültetvényeken is megkezdődhet a szüret.

A szakemberek szerint a virágzás, kötödés megfelelő volt az idén, jóllehet az elmúlt napok éjszakai lehűlései okoztak kisebb fagykárosodásokat a szabadföldi ültetvényekben, illetve a hűvös idő visszafogta az állományok fejlődését és az érési folyamatokat. Összességében azonban eddig egészen jók a terméskilátások, és a hét végétől visszatér a meleg, napos idő is.

A szamóca nem utóérő gyümölcs, így csak a növényen teljes érettségben szüretelt gyümölcsök biztosítják a megfelelő zamatot és beltartalmi értékeket. Ezért nagy különbség van a külföldi és a hazai szamóca között. A magyar szamóca ízében, állagában nagyságrendekkel jobb a külföldről, több ezer kilométerről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz. A friss magyar szamóca megkülönböztethető az importált, még koraéretten leszedett gyümölcstől. Mivel a magyar áru jóval rövidebb idő alatt eljut a fogyasztókhoz, ezért a kertészek teljesen éretten tudják leszedni, ami az ízélményben is megmutatkozik.

Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Hazánkban mintegy 600-650 hektáron foglalkoznak szamócatermesztéssel, a legnagyobb termőterületek Baranya, Bács-Kiskun és Pest vármegyében vannak. A magyar szamóca jellemzően három fázisban jelenik meg a piacon, április elején-közepén a fűtött fóliás termés kerül a piacokra, boltokba, ezt követően április második felében érik a fűtetlen fóliás gyümölcs, május elejétől pedig érkezik a nagyobb mennyiségben termelt szabadföldi szamóca. A hazai termés így áprilistól júniusig kitart.

A köznyelvben „epernek” nevezett gyümölcs valójában a szamóca. Az eper (ami egyébként fán terem) és a szamóca rendszertanilag is eltérő egységbe tartozik: az eper a Morus nemzetségbe, az eperfafélék családjába (termésének színe fehér vagy fekete), a szamóca pedig a Fragaria nemzetségbe, a rózsafélék családjába tartozik.

A szamóca több szempontból is a „legek” gyümölcstermő növénye. Érésben a legelső gyümölcstermő növény, amely hazánkban megterem, így érthető módon minden évben nagy várakozás előzi meg a szezont. Ez az egyetlen évelő, lágyszárú gyümölcsünk, amit a legrövidebb ideig tartunk termesztésben – csupán 1-3 évig –, mert rendkívül gyorsan elöregszik. A legkisebb termetű gyümölcstermő növényünk, szinte önmagától képes szaporodni, indanövényei legyökeresedésével, így akár házikertben is minden további nehézség nélkül, könnyen termesztehető. Az egyetlen gyümölcstermő növényünk, amely akár egy balkon ládában is megél, így a legkisebb kertben, vagy teraszon, erkélyen is lehetőséget teremt friss gyümölcs termesztésére.

Fogyasztása rendkívül egészséges, a bogyósokra jellemző magas antioxidáns tartalommal rendelkezik. C-vitamin tartalma vetekszik a narancs C-vitamin tartalmával.

Ha nagyobb mennyiségben, befőzési, konzerválási céllal szeretnénk szamócát beszerezni, válasszuk az erre szakosodott „Szedd magad” értékesítési formát kínáló gazdaságokat, ahol magunk szüretelhetjük le a friss gyümölcsöt, ami nem mellesleg kellemes szabadtéri, élményben gazdag szabadidős tevékenység is egyben.