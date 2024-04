A műanyagpalackok és alumíniumdobozok visszaválthatók lesznek. Még mindig jövő időben kell erről beszélnünk, pedig úgy volt, hogy januártól munkába állnak az automaták az üzletekben. Aztán – mivel az előkészítés nem volt megfelelő – féléves haladékot kaptak az érintettek. A kezdés új dátuma: július 1-je. Nézzünk szét, hol tart a folyamat most, félidőn túl, amikor a hat hónapból már majdnem négy eltelt!

Penny áruház volt az első, ahol beszereltek két automatát

Tolnán a Penny áruház volt az első, ahol beszereltek két automatát. A cég PR-menedzserétől, Mészáros Barbarától kapott információ szerint akkor válik majd élessé a helyzet, amikor forgalomba kerülnek a speciális kóddal és logóval ellátott PET-palackok és alu. italos dobozok. A vásárlóknak ezek visszaváltási díját meg kell fizetniük, s amikor visszaviszik őket, az automaták használatával visszakapják a pénzüket. A gyártók előrejelzései alapján erre feltehetően május folyamán kerül sor. A MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) által megbízott szakcégek folyamatosan telepítik és üzemelik be a visszaváltó automatákat, országszerte.

Lidl áruházban már jó ideje működik az automata

A szekszárdi Lidl áruházban már jó ideje működik az automata. Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető tájékoztatása szerint minden egységükben elhelyezték a lehető legnagyobb kapacitású visszaváltó gépeket. Üzleteik polcain fokozatosan jelennek meg a visszaváltásos csomagolású italok. Természetesen csak az olyan göngyöleget fogadják az automaták, amelyek után a vásárló kifizette az ötvenforintos visszaváltási díjat, Magyarországon került forgalomba, és a MOHU-nál regisztrált vonalkóddal van ellátva, továbbá szerepel rajta az előírt logo, a feliratozás és a visszaváltási díj összege. A visszaváltó helyiségekben gyűjtőedényeket helyeztek el a nem visszaváltható üvegek, illetve műanyag palackok és fémdobozok részére.

Közösségi mozgalom a szelektálás Környezetvédelmi szempontok miatt fontos a göngyöleg visszajuttatása újrafelhasználásra. A szabályozás szerint a tejes, illetve a tej alapú italok palackjainak kivételével, minden műanyag, üveg és fém egyszerhasználatos italcsomagolás visszaváltható lesz. Újrahasznosítás terén Németország, Dél-Korea, Wales, Ausztria és Japán vezeti a világranglistát. Magyarországnak van mit behoznia. PET-palackokból például 30-40 százalék körüli lehet a körforgásba való visszajuttatás. Pontos adat nincs, arról viszont van, hogy egy EU-s előírás szerint 2029-ig el kell érni a 90 százalékot. Sokan úgy vélik, azért is jó ez a kezdeményezés, mert nem elszigetelt, egyéni akcióról, hanem közösségi mozgalomról van szó, ami segíthet megváltoztatni az adott környékre jellemző szemléletmódot, kialakíthat olyan kultúrát, amely közösségi nyomást gyakorol a nem szelektíven hulladékot gyűjtő szomszédokra.

Lehet kérni kisebb üzletekbe is visszaváltó készüléket

Részletes helyzetelemzést ad a göngyölegvisszaváltásról Viola Szabolcs a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, a tamási székhelyű Kop-Ka Zrt. elnöke. Társaságukhoz több falusi kisbolt is tartozik, így azok tennivalóiról is beszél. Ő is utal a féléves haladékra, arra, hogy eredetileg január 1-től indult volna az új visszaváltó rendszer, ám, mivel nem tudtak rá felkészülni a gyártók és a kereskedelem sem, fél évvel eltolták a bevezetését. Július 1-től lesz kötelező a négyszáz négyzetméternél nagyobb eladóterületű élelmiszerüzletekben a betétdíjas műanyag, üveg és alumínium göngyöleg visszavétele.

Lehet kérni ennél kisebb üzletekbe is automatát, de arról a MOHU dönt, hogy hova tud még ilyet biztosítani. (A berendezések egységesek, de két méretben léteznek.) A visszaváltás vonalkód segítségével történik, s a terméken egy embléma is jelzi majd a visszaválthatóságot. A vonalkódnak sértetlennek kell lenni, tehát a PET-palack összegyűrése nem ajánlott. Az ezer fő alatti településeken nincs automatatelepítési kötelezettség. Az ezer fő feletti lélekszámúaknál kötelező, hogy legyen legalább egy gyűjtőpont. Ha senki nem vállalja, kijelölhetnek egy üzletet erre a feladatra, amit kétféleképpen lehet ellátni. Vagy működtetnek egy automatát, vagy az üzletben gyűjtik a visszaváltott göngyöleget, és heti, kétheti rendszerességgel érkezik egy MOHU-s teherautó, ami elszállítja.

– Hozzá kell tennem – hívja fel a figyelmet a kereskedelmi szakember –, hogy ennek a dolognak az előkészítése még meglehetősen képlékeny állapotban van.