– Miniszter úr pár hete az Atomexpón Oroszországban, Szocsiban elmondta, hogy javában zajlik a talajszilárdítás a Paks II. projektben. Mit takar ez a munka, s hol tartanak vele?

– Furatokat, cölöpöket helyezünk el az építmény alapjába, hogy az földrengésbiztos legyen – válaszolta Szijjártó Péter. – Nagy számokról beszélünk. Már nagyjából tizenegyezer-hatszáz furat készült, s összesen hetvenötezer-hatszázat terveztek. Hogy könnyebben elképzelhessük, mekkora mennyiségű: ha egymásra helyeznénk ezeket a cölöpöket, akkor egy másfél millió méter, vagy ha úgy tetszik, ezerötszáz kilométer magas oszlopot kapnánk. Ha a Plútón fúrnánk egyetlen ilyen mélységű lyukat, akkor a felszínétől leérnénk egészen a kisbolygó középpontjáig, sőt még azon is túl.

Szijjártó Péter: ideológiákkal sem fűteni, sem hűteni nem lehet. Fotó: Molnár Gyula

– Egyeztettek Szocsiban Szergej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával is a Paks II. projekt előrehaladásáról. Mit kell tudni a nemrégiben elkészült zónaolvadék-csapdáról? Hol gyártották és miként, mikor szállítják a beruházás helyszínére?

– Ezt Oroszországban gyártották. Hatalmas műtárgy, tizenhat Airbus repülőgéppel egyenlő a tömege, ebből kifolyólag kizárólag vízi úton szállítható. A tervek szerint nyáron érkezik meg Paksra. Ennél pontosabbat azért nem tudunk most mondani, mert a szállítása jelentős mértékben függ a Duna vízállásától, attól, hogy a vízmélység milyen merülésű uszályok közlekedését teszi lehetővé.

– Azt mondták, kovácsolják már a reaktortartályt is. Egyszerre készítik mindkettőt, az ötös és a hatos blokkét is? Hogy áll ez a munka?

– Nem egyszerre készülnek. A zónaolvadék-csapda és a reaktortartály esetében is most az ötös blokkéról beszélünk. Az utóbbi gyártási folyamata április 13-án, szombaton indul meg Szentpétervárott. Még szerencse, hogy nem péntekre esik tizenharmadika! (Az interjú felvétele ezt megelőző napon zajlott. – A szerk.)

– Továbbra is tarthatónak látják az ez év végére tervezett, fontos mérföldkőnek tartott első betonöntést?

– Igen, és ez azért is reális célkitűzés, mert a napokban megtörtént ennek a tesztje. Egy nagyjából száz köbméteres betonkockát öntöttek ki, amely hűen mintázza a leendő erőmű alaplemezét, és ha ez a teszt sikeres – márpedig olybá tűnik, hogy az –, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy tartható az ez év vége előttre tervezett első betonöntés.

– Múlt év végén azt mondta, hogy négyszáztízen dolgoznak a projektben, és ez a szám az idei évre ezerötszázra emelkedhet. Hány dolgozó van most, s mi várható idén, majd azután?

– Nyolcszáz munkavállaló van jelenleg, és a jelenlegi előrejelzések alapján az év végére elérheti a dolgozók száma az ezerháromszázat vagy akár az ezernégyszázat is. Amikor elérjük a foglalkoztatottság csúcspontját az atomerőmű kivitelezésében, akkor egyszerre tízezren is dolgoznak majd itt.

– Az úgynevezett kerítésen kívüli fejlesztéseket elkezdték? Ezek közül mi valósult már meg?

– Megkezdődött a munkásszállók építése, sőt egyes munkásszállók már fel is épültek. Ezeknek a helyszínét úgy választottuk ki Szabó Péter polgármesterrel együtt, hogy a város életét a lehető legkevésbé zavarjuk. Az út- és vasút-fejlesztések következnek, és hamarosan sorra kerülnek a közösségi fejlesztések is, így például a Csengey Dénes Kulturális Központot is felújítjuk majd. Nem maradhatnak ki a sorból az egészségügyi és az oktatási intézmények sem, amelyeket szintén renoválunk, kibővítünk, hogy ki tudják szolgálni a Paks városába települő dolgozók és családjaik igényeit.

– Mikor guríthatják át a befejezett Paks-Kalocsa-hídon a hordót?

– Úgy kalkulálunk, hogy májusban fejezik be az építést, és azt követően tarthatjuk meg az avatási ceremóniát. Minden híd elkészülte nagy jelentőséggel bír, hiszen összeköt két olyan régiót, amelyet addig a folyam elválasztott. Egy új híd új gazdasági és társadalmi kapcsolatokat, ezáltal pedig mindkét területen jelentős fellendülést hozhat. Kiemelten fontos volt tehát a Paks-Kalocsa-híd megépítése.

– Környékbeli településvezetők is részt vettek az Atomexpón, így Szabó Péter paksi kormánypárti polgármester is. A projekt szempontjából milyen fontossággal bír, hogy ő marad-e a város vezetője, s hogy milyen képviselő-testülettel dolgozhat?

– A magyar nemzetgazdaság történetének eddigi legnagyobb beruházása zajlik Pakson. Ennek a sikere nemcsak a megrendelő állam és a végrehajtó Roszatom, hanem az állam és Paks önkormányzatának az eredményes együttműködésén is múlik. Szabó Péter polgármester úrral és csapatával kiváló az együttműködésünk, mert bár a város érdekeit határozottan és elkötelezetten képviselik, de nagyon komoly támogatást nyújtanak számunkra, hogy ez a projekt zökkenőmentesen haladjon. Nekünk az atomerőmű-építés során a kiszámíthatóság és a stabilitás nagyon fontos.