A Tolna Megyei Méhész Egyesület legutóbbi közgyűlésén új elnököt választottak a tagok, mert Nagyernyei Attila, a korábbi vezető nem vállalta tovább a feladatot.

A régi elnök leköszönt

Nagyernyei Attila 27 évig volt a megyei egyesület elnöke, amit végig társadalmi munkában végzett. Mint mondta, az egyik alapítója volt az egyesületnek és az ő nevéhez, szervezéséhez fűződik a nagy sikerű tavaszváró méhésznap is, ahol nagy sok kiváló előadó volt a vendég.

A volt vezető elmondta, azért nem vállalta tovább a munkát, mert az nagyon sok energiát felemésztett, és inkább a családjára, unokáira szeretne több időt fordítani. Pénzügyi dolgokkal elnöksége alatt nem foglalkozott, mert nem akarta, hogy amiatt támadják, hogy mire és mennyit költött. A munkáját mindvégig díjazás nélkül végezte.

Számtalan közös programot csináltak

– Úgy tekintettem az egyesület tagjaira, mint egy nagy családra, számtalan közös programot csináltunk együtt, utaztunk különjáratokkal Erdélybe, Szerbiába, Horvátországba – mondta Nagyernyei Attila. – Jártunk Böjte Csaba árváinál, nem is egyszer, több mázsa mézet vittünk ajándékba. Az utazások során sok baráti kapcsolat alakult, szinte minden tagunkat – közel négyszázan vagyunk – személyesen ismerem.

A szakmai rendezvények, a tavaszváró méhésznap szervezése is sok energiát igényeltek. Kicsit elfáradtam ebben, ezért úgy gondoltam, vigyék tovább a munkát a fiatalok. Az ellenőrző bizottság elnökeként azonban továbbra is figyelem, ha kell segítem, az egyesület munkáját.

Az új elnök 12 éve méhészkedik

A megválasztott új elnök Csere Tibor szekszárdi méhész lett. A 38 éves fiatalember a Szegedi Tudományegyetem történész szakán végzett. Több idegennyelvet kiválóan beszél. A méhészkedéshez való vonzódás családi hagyomány náluk. Elsőként a dédapja foglalkozott méhekkel. Ő az édesapjától vette át a munkát 12 éve, ebből 6 éve már, hogy méh-egészségügyi felelősként is dolgozik. A nyilvántartott méhészeket évente egyszer felkeresi, ellenőrzi, és szakmailag segíti. Innen jött az ötlet az elnöki címre való felkérésre is.

Erősíteni kell a méhészek összetartozását

Csere Tibor megválasztott új elnökként elmondta, szakmai segítséget kíván nyújtani a továbbiakban is a tagoknak azzal, hogy újra rendszeresítik a havi előadásokat és a tavaszváró méhésznapot is újraindítják. (Ez utóbbit immár 3 éve nem rendezték meg.) A vármegyei fesztivál jellegű rendezvényekhez csatlakozva pedig rendszeresíteni szeretné, ha ezeken a méhészek is részt vennének kóstoltatással, árusítással.

Több új ötlete is van, amit szeretne idővel megvalósítani. Az vezérli, hogy erősítse a méhészek összetartozását, hiszen fogni kell egymás kezét. Különösen most, amikor nehéz helyzetben van az ágazat, hiszen kevesebb mézet vásárolnak az emberek, sok a hamis termék is a piacon, és az időjárás is sok kellemetlen meglepetést okoz.