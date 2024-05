A nap slágere a palánták mellett az idei év igazi idény gyümölcse a cseresznye és az eper volt. Mindkettőből volt választék bőven. A cseresznyéből a kistermelők is árultak, a kisebb szemű kilójáért 800, a nagy szeműért volt aki 1000 volt aki 1200 forintot kért. Zömében kisgyerekes szülők vásároltak belőle. Az eperből viszont leginkább a háziasszonyok, mivel gyorsan terjedt a hír, hogy hamarosan leérik, így aki szeretne lekvárt készíteni belőle az legalább öt kilót vett.

Még mindig fogyott a palánta

Nagyon sokan álltak a palántákat kínáló kertészetek asztalánál is, pedig a tavalyi árhoz képest drágább lett a palánta darabja. Paprikából, paradicsomból nagyon sokféléből lehetett választani, jellemzően 600 és 300 forintot kértek egy-egy poharas palántáért. A paradicsom volt a drágább, sőt az úgynevezett paradicsomfa palántáért 800 forintot kértek. Egyre többen próbálkoznak a balkonon, nagyobb cserépben is paradicsomot nevelni. Nekik is biztosítottak erre lehetőséget kínálataikkal az árusok. Emellett padlizsánt (600 forintért), tököt (400 forintért), zellert (200 forintért) is lehet már vásárolni.

Az új tök rántani kiváló

Újburgonyát például több árus – leginkább kereskedő – is kínált, a kisebb szeműekért 600, a nagyobb darabokért 800 forintot kértek. Ugyancsak újdonság volt a friss tök, melyet leginkább a rántani visznek ilyenkor. Ennek kilóját 670 forintért kínálták több helyen is. Sokan vásároltak újhagymát, ebből is volt vastagabb fehér, illetve lilahagyma, csokrát 350 forintért lehetett beszerezni. Az idei kelkáposzta és káposzta is kelendő volt, kilóját 600 -és 700 forint körüli áron vették a vásárlók.