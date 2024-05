A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tej Terméktanács ezért felszólította az érintett vállalkozást, hogy haladéktalanul függessze fel a szóban forgó marketingkampányát és a megtévesztésre alkalmas üzenettel rendelkező elemeket soron kívül távolítsa el a reklámfelületekről!

Napjainkban reneszánszát éli a vajfogyasztás, nem csak azért mert finom és az egészséges táplálkozás része lehet, de kiváló szakácsok és cukrászok – akiket nem valamelyik margaringyártó támogat – vajjal készítik az ételeket, hiszen a vajjal készült ételek, sütemények, a péksütemények, a cukrászati termékek ízükben, élvezeti értékükben magas szintet képviselnek.

A tejtermékeket, köztük a vajat ugyanakkor sajnos egyre gyakrabban érik nemtelen támadások, amelyek sokszor a tudományos tényeket is figyelmen kívül hagyják. Akár jószándékból, akár üzleti érdekből, de ezek a gyakran megalapozatlan információk rendkívül sokat ártanak a szakmának, és a fogyasztók félretájékoztatásához vezetnek. Szerte a világon megfigyelhető, hogy egyes, termékeiket alternatívának pozícionáló, növényi alapú termékek gyártói nem csak termékeik önálló értékeivel és tulajdonságaival kampányolnak, hanem a termékelőnyök között kifejezetten a tejtermékekre utaló, azokra emlékeztető és jellemző megfogalmazásokat használnak, amelyek alkalmasak lehetnek a kevésbé tájékozott fogyasztók megtévesztésére is. Volt olyan gyártó, aki vajas ízű margarinra, „vajgarinra” vagy vajalternatívára váltotta a nevet, hiszen a vaj még mindig pozitív üzenetet hordoz: tápláló, egészséges, létfontosságú zsírokat és tápanyagokat tartalmaz.

A „vajas ízzel” jelöléssel, egy-egy aranyos tehén, kisboci képével meg lehet zavarni a fogyasztót, aki azt hiszi, hogy vajat, nem pedig margarint vesz. Ezek a reklámkampányok a magyarországi tejágazatban dolgozó több tízezer ember megélhetését veszik semmibe. A megtévesztő terméknevek, csomagolások és a gyakran olvasható, a tejtermékeket negatív fényben feltüntető „hírek” olyan fogyasztókat is eltéríthetnek a tejtermékek fogyasztásától, akiknek nincs konkrét (egészségügyi, morális) problémájuk a tejtermékek fogyasztásával kapcsolatban.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tej Terméktanács szerint a jogszabályokat vagy az etikus reklámozás határát átlépő marketingkampányok sértik a tejágazat szereplőinek becsületét és a fogyasztót is megtéveszthetik. A jelenlegi európai uniós és hazai törvényi szabályozást is sérti, ha kizárólag a tejtermékek számára fenntartott „vaj” jelölést a forgalmazás vagy a reklámozás során egy tisztán növényi termék megjelölésére használnak, még ha e jelöléseket a szóban forgó termék növényi eredetét jelző magyarázó vagy leíró toldatokkal egészítik is ki.

Az sem szabályos, amikor egy nyilvánvalóan tejet, tejzsírt, tej- vagy savóport, és így tejcukrot nyomokban sem tartalmazó készítményt nagy méretű „laktózmentes” felirattal promótálnak.

Forrás: NAK

A szakma, a szakmai szervezetek, illetve versenyjogászok számára sem érthető, hogy mi köze van egy barátságos, a fogyasztók felé pozitív érzelmeket sugárzó tehénnek egy nagyüzemi körülmények között előállított margarinhoz. A fogyasztó egy aranyos tehén ábrázolása és említése nélkül is bizonyosan el tudja dönteni, hogy tejterméket vagy arra hasonlító, de alapvetően más jellemzőkkel bíró növényi alapú terméket kíván vásárolni és elfogyasztani.

Az egyik legismertebb margaringyártó legutóbbi reklámkampányában használt „*hagyjuk békén a teheneket”, illetve „skip the cow*” szlogenek, valamint a reklámban használt megjelenítések véleményünk szerint alkalmasak arra, hogy az állattartás és a tejtermelés irányában meglévő fogyasztói bizalom megrendüljön.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tej Terméktanács ezért felszólította az érintett vállalkozást, hogy haladéktalanul függessze fel a szóban forgó marketingkampányát és a jövőben tartózkodjon hasonló, az etikai vagy jogszabályi lehetőségek határán mozgó, illetve azt átlépő magatartástól. A megtévesztésre alkalmas, vagy hamis üzenettel rendelkező elemeket pedig soron kívül el kell távolítani a reklámfelületekről!

De mi is a különbség a margarin és a vaj között? Míg a margarin a huszadik század elején feltalált ipari termék, (melyet eleinte a sertészsír pótlására dobtak piacra) a vaj az emberiség egyik legrégibb állati zsiradékból, hagyományos módon előállított élelmiszere. Kellemes íze, figyelemreméltó tápanyagtartalma, ízkiemelő hatása, változatos elkészíthetősége színesítheti étrendünket.

Valamennyi zsiradék közül a tejzsír emészthetősége az egyik legjobb, ami a zsírsavösszetételének, emulziós állapotának, a trigliceridek szerkezeti felépítésének és kedvező olvadáspontjának köszönhető. A vaj remek forrása a zsírban oldódó vitaminoknak, a D-, a K- és nagyobb mennyiségben az A-vitaminnak. Az utóbbinak köszönhetően hozzájárul a nyálkahártyák, a bőr, a látás, az immunrendszer egészséges működéséhez, míg a D-vitamin által elősegíti a kalcium felszívódását, a megfelelő csontozat kialakítását, az izomműködést, a fogak épségének megőrzését. A vaj sárga színét az antioxidáns hatású karotinfélék adják. Ásványi anyagok közül nátrium, kálium, kalcium, magnézium és foszfor is található benne.