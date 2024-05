Idén június 10-ig adható be a kérelem szankciómentesen. Nincs külön szankciós időszak, 10-én zárul a lehetőség, ami addig bement, a továbbiakban az módosítható. A módosítással új területet már nem lehet majd bevinni és új támogatás igénylést sem bejelölni. Törölni, visszavonni és növényeket változtatni viszont lehet.

A derogáció idén nem ugyanazt jelenti, mint tavaly

Tavaly teljes derogáció (felmentés, mentesülés) volt, ami azt jelentette, hogy élelmiszercélú kultúrát is jelölhettek nem termelőnek, most azonban ezt nem lehet megtenni. Idén részleges derogációt kapnak a termelők, ami azt jelenti, hogy a 4 százalékon nem termelő területet nem csak parlag terület jelölésével, hanem nitrogénmegkötő növény, vagy ökológiai másodvetés termesztésével is meg lehet oldani.

Parlagként elszámolható területek

Parlagként az a terület számolható el, ahol nem történik termelés január 1. és augusztus 31. között – tehát a pihentetési időszak – között. Ugyanakkor ezen időszak alatt gondoskodni kell a talaj takarásáról, amire alapvetően három lehetősége van a gazdálkodónak: talajtakaró növényzet vetése, vagy telepítése, (kizárólag az Agrárminisztérium közleményében lévő keverékekkel) – elfogadható az AKG zöldugar, a nem AKG-s zöldugar keverék és az ideiglenes gyep is.

A harmadik megoldás pedig a tarlómaradványok és spontán megjelenő növények meghagyása. Ez esetben a spontán megjelenő zöld növényzetnél kaszálással vagy szárzúzással meg kell akadályoznia a virágzást, a gyomosodást a teljes táblán.

Mentesülnek a feltételek betartása alól:

A legfeljebb 10 hektár szántóterülettel rendelkezők, a támogatható mezőgazdasági terület több, mint 75 százaléka állandó gyepterület. Valamint a ha a szántóterület több mint 75 százalékát gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként is használják.