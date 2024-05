Átlagosan 40-80 centisek a hajtások szőlőültetvényekben, a vármegye két borvidékén Egyes helyeken egy méteres hajtások is vannak már, itt a szőlő elérte a felső vezetődrót magasságát. A lisztharmat már észlelési szinten jelen van, a peronoszpóra még nem jelent meg az ültetvényekben. A betegségek általános megjelenése már csak napok kérdése, ezért a virágzás idejére már mindkét betegség komoly járványt idézhet elő. Itt az ideje elkezdeni a kombinált védekezéseket – hívta fel a figyelmet dr. Gabi Géza szekszárdi agrármérnök, aki hetente készíti el a friss helyzetjelentését.

Van aki már a második permetezésnél tart

Az éjszakai hőmérsékletek emelkedésével a csapadékos napokat követően a lisztharmat és a peronoszpóra fertőzésveszélye is emelkedik, emellett a szőlő is érzékeny fenológiai stádiumban van.

A szőlő hajtásai nagyon törékenyek és levelei vékonyak. A zöldmunkáknál óvatosan kell dolgozni, hogy a megmaradó hajtásokat ne sértsük meg. Ez a vékony levélszövet kedvez a betegségeknek, azok könnyen fertőzhetik a leveleket, és gyorsan terjedhetnek a levélszövetben. A permetezés során figyelni kell a perzselés fokozott veszélyére. Legtöbben már elkezdték a permetezéseket, van, aki már a második fordulónál tart.

A kombinált védekezés javasolt

A május eleji csapadék miatt a párás időjárás kedvez a lisztharmat kialakulásának. A jövő hétre ígért felmelegedő időben jelentős fertőzések indulhatnak el.

A legfontosabb teendő a mostani időszakban, hogy megelőzzük a primer tünetek megjelenése után a szaporítóképletek kialakulását a gombatelepeken. A szőlő gombabetegségek elleni kombinált védelmét a napokban meg kell kezdeni. A permetezésre kontakt és felszívódó készítmények együttes használata javasolt. Kén, lisztharmat elleni felszívódó és a peronoszpóra elleni kontakt készítmény is kerüljön bele a tankkeverékbe.

Szőlőmoly, atka, moly, amerikai szőlőkabóca

A fiatal hajtásokat több helyen károsíthatják a levélatkák és a gubacsatkák. A gombaölő szerek mellé speciális atkaölő szereket is keverjünk hozzá.

– A tarka szőlőmoly rajzása erősödött. Szex-feromon csapdáink átlagosan 9 darabot fogtak a héten. A főrajzás most már lezárul, a lárvakelés lassan elindul. A rovarölő szeres kezeléseket el kell kezdeni a molyok ellen, mert ennek hiányában a fürtkezdeményeket a kis lárvák már virágzás előtt jelentősen károsíthatják. A mostani időszakban elsősorban a kitinszintézis-gátló készítmények használata indokolt. A rovarölő szerek használata más kártevők miatt is szükséges. Több helyen a lombormányosok, levélbarkók és egyéb levélkárosítók is fogyasztják a szőlőt – tájékoztatott a szakember.

Meg kell kezdeni az amerikai szőlőkabóca lárvakelésének a figyelését. A melegebb évjáratokban már május közepétől is megfigyelhetők a kis lárvák, ezért a védekezésre fel kell készülni.

El kell kezdeni a zöldmunkákat

A zöldmunkákkal folyamatosan válogassuk ki a jól fejlődő hajtásokat. A tőkék így mielőbb a megmaradt, kiválogatott, szép, erős hajtásokba tudják összpontosítani a növekedési energiájukat. A tőketörzsön előtört kis hajtásokat távolítsuk el még most, mielőtt azok megerősödnének.

Sok helyen találni olyan levelet, amelyen világosodó foltokat láthatunk, a peronoszpórára nagyon hasonlító tüneteket. Ezek a sárgás foltok a levélen azonban nem a peronoszpóra tünetei, hanem a szántóföldi növényeknél – elsősorban a napraforgónál – használt gyomirtó szerek okozzák, amelyek a szél által felkavart por- és homokszemcsék felületén érkeznek a szőlő levelére, majd ott nedvesség – eső – hatására aktiválódnak, és folttüneteket okoznak. Ezek általában citromsárgák és szabályos kör alakúak. Nincs vele teendő, kárt nem okoz. Csak akkor jelent gondot, ha olyan mértékű az előfordulása a foltoknak, hogy visszafogja a hajtások növekedését.