A két új blokk kiszámítható jövőképet és hosszú távú perspektívát nyújt a városnak, amire a paksiak és a környékbeli vállalkozók is építhetnek – mondta el a TelePaks adásában Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki Szabó Péter polgármesterrel volt a Közélet közelről című műsor vendége.

Jákli Gergely és Szabó Péter. Fotó: Telepaks

A megjelenő új vásárlóerő komoly lehetőséget jelent

– A Paks II. Zrt. városi infrastruktúrát érintő feladata, hogy tompítsa a beruházás hatásait figyelemmel az itt élőkre. Ez prioritást élvez – hangsúlyozta a cégvezető. Jákli Gergely arra számít, hogy az erőmű építéséhez és üzemeltetéséhez érkező magasan kvalifikált szakemberek megjelenése bevonzza majd a vállalkozókat. – A mérnökök, a fővállalkozó felső vezetői szeretnének részei lenni a város vérkeringésének, a mi felelősségünk pedig az, hogy az ő igényeikről tudjon a vállalkozói közösség.

A megjelenő új vásárlóerő komoly lehetőséget jelent a paksi vállalkozók számára, akik alacsony kockázat mellett magas megtérülésű beruházásba foghatnak – szögezte le Jákli Gergely.

Az elnök-vezérigazgató arról is beszámolt, hogy a nagy létszámú, átmenetileg Paksra érkező munkavállalók számára az építkezés melletti területen alakítanak ki átmeneti munkásszállást, ahol minden olyan funkció és szolgáltatás a rendelkezésükre áll majd, ami a napi ellátásukhoz, igényeikhez és a minőségi szabadidő eltöltéséhez szükséges. A munkások így egyrészt gyakorlatilag gyalogosan eljuthatnak majd a területre, másrészt a megjelenő tömeg alapvetően nem terheli majd a város infrastruktúráját.

Helyi cégek is nyertesei lehetnek a beruházásnak

Jákli Gergely elmondta, hogy a beruházás alvállalkozóit a kivitelezési szerződés értelmében túlnyomórészt az orosz fővállalkozó tenderein választják ki, de a Paks II. Zrt-nél is vannak kisebb volumenű munkálatok, ezeket nagy arányban nyerik el helyi cégek. A cégvezető megjegyezte: Európa-szerte folyamatosan növekszik a nukleáris beruházások száma, és rövid időn belül keresleti piac alakul majd ki az erőműprojekteknél. Ez kényelmes helyzetet teremt majd a referenciával már rendelkező vállalkozások számára.

A paksi atomerőmű-beruházáshoz való csatlakozás két fontos feltételhez kötött: egyrészt szükséges a nukleáris minősítés, melynek megszerzésében segítséget nyújt a Paks II. Zrt., másrészt előnyt jelent a nemzetközi környezetben végzett munkatapasztalat. Kiemelte, hiába folyik a projekt Pakson, maga a beruházás nemzetközi: orosz fővállalkozóval és nyugati beszállítókkal. – Ha Pakson sikerül referenciát szerezni egy vállalkozásnak, akkor Európa-szerte megnyílik a piac a számára – tette hozzá.

Szimbiózisban élnek

A Paksi Atomerőmű és a Paks II. Zrt. közti együttműködésről szólva Jákli Gergely kiemelte: a két cég gyakorlatilag szimbiózisban él egymással, a két új blokk a négy egység továbbüzemeltethetőségét figyelembe véve épül ugyanúgy, ahogy a négy egység üzemidő-hosszabbításánál is figyelembe veszik a szomszédban zajló építkezést.

Az elnök-vezérigazgató kiemelte:

– Felelőtlenség lenne Paks II.-t a negyven év tudást és nukleáris kompetenciát felhalmozó, biztonságosan és magas hatékonysággal termelő Paksi Atomerőmű tapasztalata nélkül üzembe állítani.

Az idő előrehaladásával a két erőműnek meg kell találnia azokat a lehetőségeket, amik mentén – az Európai Unió a két társaságot különválasztó döntését figyelembe véve – együtt tud működni.

Nagyon jó az együttműködés

A stúdióban Szabó Péter polgármester arról beszélt, hogy folyamatos az információáramlás a város és a Paks II. Zrt. között és nagyon jó az együttműködés a kormánnyal a városfejlesztés tekintetében. A városvezető arra számít, hogy a település hosszú távon profitálni fog a beruházásból ugyanúgy, ahogy az az első négy blokk építésekor történt. Hozzátette: a helyi vállalkozásokat szeretné helyzetbe hozni a városi infrastrukturális beruházásoknál is. Jákli Gergely a polgármester szavaihoz csatlakozva megerősítette, hogy számos városfejlesztési igényt közösen tudnak előterjeszteni a kormányzat felé – ebbe a sorba illeszkedik például a helyi ivóvízhálózat fejlesztése is.

A műsorban arról is szó esett, hogy nagyságrendileg nyolcszáz tételből álló technológiai sor vezet az atomerőmű-beruházásoknál ikonikusnak számító első betonöntéshez. Ennek érdekében többek közt 17 hektáros területen folyik a terület-előkészítő tevékenység az új blokkok helyszínén. Ez háromféle módszerrel zajlik, egyrészt talajkeveréses eljárással, másrészt egy összemetsző résfal épül a nukleáris sziget mellett, daruk segítségével pedig ún. mikrocölöpöket is lehelyeznek. A Közélet közelről adásában bemutatták azt a nemrégiben megjelent kiadványt is, ami az első betonig vezető utat ismerteti.