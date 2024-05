Az elmúlt szűk két és fél hónapban hat tájékoztató fórumot szerveztek a kamara munkatársai, és sor került egy, a német külpiacra fókuszáló tájékoztatóra, üzletember találkozóra, valamint üzleti közösségépítő programokra is. Ezek célja, hogy támogassa a vállalkozások fejlődését, üzleti kapcsolatok kialakulását, így elősegítve a gazdaság élénkülését.

Hornok Jenő. A szerző felvétele.

​Első kézből a legfontosabb információk

A tájékoztató fórumokon olyan fontos témák kerültek fókuszba, mint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás, a visszaváltási rendszer, a fenntartható gazdálkodásszervezés, vagy a mesterséges intelligencia. Ezek mellett a vissza nem térítendő támogatási lehetőségek, hasznos informatikai megoldások és a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek is nagyító alá kerültek – tudtuk meg Hornok Jenőtől, a kamara vállalkozásfejlesztési vezetőjétől. A kamara külpiaci kapcsolatépítésben is segíti a vállalkozásokat. Ennek érdekében került sor olyan fórumra, amely a németországi lehetőségeket mutatta be. A vendégek mások mellett gyakorlati jótanácsokat kaptak a piacra lépésről és az üzletkötésről.

Áprilisban útjára indult az az üzleti közösségépítő program, amely három ágazatra fókuszálva kis vállalkozói csoportok létrejöttén keresztül ösztönzi a vállalkozói együttműködéseket, a szakmai tapasztaltok megosztását, az egyéni fejlődést. De sor került üzletember találkozóra is, amiből a következőt május 22-én szervezik. Arra a találkozóra még várják az érdeklődők jelentkezéseit egészen május 21-ig, a munkaidő végéig.

Mindezek mellett március elején a SIRHA Élelmiszeripari és HoReCa szakkiállítására, április elején pedig a Construma és Otthon Design építőipari szakkiállításra vittek vállalkozói csoportokat.

Információs adatbázissal és hiteladatbankkal is segít a kamara

A kamara ezek mellett összeállította a potenciális fejlesztési területek adatbázisát. A projekt célja, hogy egy helyen összesítse a vármegyénkben megtalálható – első körben – önkormányzati területeket, amelyek ipari, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység végzésére alkalmasak. Így, ha valaki vállalkozni szeretne egy területen, nem kell más tennie, mint felkeresnie a kamara honlapját, ahol néhány kattintás után látni fogja a telephelyként vagy székhelyként hasznosítható ingatlanokat.

Hasonló logikai elv mentén készül egy hiteladatbank is, amelynek segítségével könnyen lehet keresni majd a piacon fellelhető hiteltermékek között – tette hozzá Hornok Jenő.