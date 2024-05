Rövid lesz a szezon 1 órája

Leérik a szabadföldi eper is, most kell lekvárt készíteni!

A boltokban még ott vannak akciósan a spanyol, görög, marokkói eprek, a fóliás magyar szamóca is a végét járja, ugyanakkor javában tart a szabadföldi eper szezonja is. Ilyen évre nem is emlékeznek a termelők, hogy egymásra érett a hazai fóliás és a szabadföldi szamóca. Választékból van bőven, ugyanakkor azt mondják a termelők, rövid lesz az idei szezon, a meleg miatt hamar leérik az eper.

Az eper ma már igazi hungarikum, hiszen nagyon sokan foglalkoznak vele nagyobb tételben is. Tolna vármegyében az egyik legismertebb és legnagyobb szabadföldi termelő a faddi székhelyű Venyige Szövetkezet. Az egyik tagja, Bényi András elmondta, ilyen szezonjuk még nem volt, mint az idei, pár nap és lefogy a területükről az eper, noha máskor ilyenkor szokták elkezdeni a szedést. Pár nap és leérik a faddi szabadföldi eper, máskor ilyenkor szokott kezdődni a szezon, mondta Bényi András. Fotó: Mártonfai Dénes Kevés lett a faddi eperből – Az időjárás átrendezett mindent, az áprilisi 26-27 fokos hőségre beindult az eper, majd jött a pár napos lehűlés és a virágzó növény egy része megfázott. Ennek következménye, hogy kisebbek lettek a szemek és kevesebb lett a termés is. Mindent összegezve extra gyengére sikerült az idei szezon – mondta Bényi András. Rengeteg az érdeklődő, vásárló, sorban állnak az emberek. A faddi eperért ugyanis helybe mennek az ország minden részéből a vásárlók, nem is árusítanak máshol. Egy bajai cukrász például évek óta lefoglal egy nagy adagot az aromája miatt. A Honay az egyik legkiválóbb fajta, ez egy nagyon aromás eper, minél érettebb, annál édesebb, mondta Bényi András. Kilójáért 1500 forintot kérnek. Idén többen is jelezték, szeretnének majd eperből befőzni, úgy tűnik, nem mindenkinek jut majd belőle. Szedresben jól sikerült a szezon A szedresi Bogdán Mária és családja fóliás eperrel és szabadföldivel is foglalkozik. Mint mondta, a fóliás a napokban érett le. Sok munka volt vele, hol kitakarták, hol betakarták az epret. Bogdán Mária elmondta, idén a fóliás eperre nagyon nagy volt a kereslet. Az ország minden részéből érdeklődtek a kereskedők. A szedresi család jó szezonra számít a szabadföldi epernél is. Náluk május végéig kitart a szezon. Átverték a vásárlókat Több kereskedő elmondta, ők is tapasztalták, hogy már április közepén magyar eperként árulták az ország több pontján a gyümölcsöt, mely leginkább Panamából, Hondurasból és Marokkóból érkezett hozzánk. Minden évben megpróbálkoznak ezzel a feketén árusítók. Hozzátették, a tisztességes kereskedők megítélését rontják ezzel, hiszen elsőre nem mindenki ismeri fel, hogy az import, olcsó epret keresztelte át hazaira az árus. Három fázisban érkezett a magyar szamóca Április elejétől a – részben – fűtött fólia­sátras termés került a piacokra vagy az üzletekbe, majd utána, április közepével a fóliaalagutas, bakhátas, fátyolfóliás termőterületekről szedik a gyümölcsöt, és május elejétől nagy mennyiségben érkezik a szabadföldi szamóca. A hazai termés e hónap végéig kitart.

Érik a szabadföldi eper Faddon Fotók: Mártonfai Dénes

A magyarországi üzemi szamóca-termőterület mintegy 650 hektár, ezen az időjárási viszonyok függvényében átlagosan 8–10 ezer tonna gyümölcs terem. A termőterület 20-20 százaléka Bács-Kiskun és Pest megyében található, mellettük még Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében van nagyobb termőterület. Az országban lévő termőfelület hozzávetőlegesen fele fóliatakarásos, sátras hajtatás.

