Hamarosan kezdődik az aratás, kemény munka elé néznek a gazdák, erről a mezőgazdasági munkáról is szóltak a tájékoztatók, előadások csütörtök délután a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei szervezete és a Szekszárd és Környéke Gazdakör konferenciáján.

A mezőgazdaság hatékonyabbá tételéről tanácskoztak Szekszárdon, a Merops Hotel tanácstermében megrendezett második Agrár Boxutca Konferencián

Felkészíteni a gazdálkodókat, hogy minél jobb eredményeket érjenek el, ez a kamara feladata, mondta köszöntőjében Vendégh Edit, a NAK Tolna Vármegyei elnöke. Az utóbbi évek eléggé nehezek voltak, egyre nőttek a kihívások, ezért is fontos, hogy az agrárkamara a gazdálkodók mellé álljon.

Az orosz-ukrán háború komoly piaci anomáliákat okozott a mezőgazdaságban

A tanácskozáson elsőként Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára a gabonapiaci aktualitásokról beszélt. Elmondta, hogy az orosz-ukrán háború komoly piaci anomáliákat okozott Európa szerte, s ezek a rendellenességek legnagyobb mértékben az Ukrajnával határos országokat sújtották. A háború hatására megugrottak az energiaárak, egekbe szökött a növényvédő szerek, műtrágyák ára, így a termelési költségek magasak lettek. Ezzel párosult az, hogy, mivel a kereskedők a hatalmas mennyiségű exportra termelt gabona jelentős részét tengeri úton nem tudták elszállítani, vasúton, közúton igyekeztek kimenekíteni. De ezek az utak is gyakran bedugultak, így azt a kereskedők a közeli országokban, így nálunk is, letárolták. Emiatt nagyon lecsökkent a hazai gabona iránti kereslet, a malmok is gyakran az olcsóbb, gyenge minőségűt vásárolták.

Beszélt arról is, hogy az előző két év után, amikor a mostoha időjárás miatt kevés vagy nem eléggé jő minőségű volt a termés, most biztatóak a kilátások, s az is bizakodásra adhat okot a gazdáknak, hogy a tőzsdén is megindultak felfelé a terményárak.

Alkalmazkodni kell az éghajlat változásához

Az idei év kihívása a feltételességi követelmények teljesítése, mondta Sztahura Erzsébet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértője. Arról beszélt, hogy a támogatásokhoz kapcsolódó, a talajok védelmében betartandó feltételek miként alakulnak. Azokat a gazdák egész Európában szigorúnak tartották, ezért azokon könnyítettek. Hozzátette viszont, hogy látva például az egyre gyakoribb porviharokat, tudni kell, az előírások nem ördögtől valók, hanem azt szorgalmazzák, hogy alkalmazkodva az éghajlatváltozásokhoz, miként vigyázzunk a talajra, hiszen óvnunk kell Földünket.