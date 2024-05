A legkorszerűbb, robotizált technológiát honosította meg Paks közeli, földespusztai telephelyén a Milkmen Kft. Az infrastruktúra ünnepélyes átadóját csütörtökön tartották, amelyen részt vett dr. Nagy István agrárminiszter is. A telepfejlesztéshez kapcsolódó építési munkák mellett különböző eszközök, technológiák és szolgáltatások beszerzése történt. A pályázati támogatás segítségével a fejéstechnológia és az ahhoz kapcsolódó állattartási technológia teljes megújítása valósult meg. A legkorszerűbb robotizált Lely fejéstechnológia és az ehhez kapcsolódó szabadforgalmú termelőistálló kiépítése hatalmas előrelépés a cég működésében. A 4,6 milliárd forintos beruházás részben pályázati forrásból valósult meg.

Gyenei Ferenc, dr. Nagy István, Süli János, Demkó-Szekeres Zsolt és dr. Volman László vágták át a szalagot a Milkmen Kft. ünnepségén Fotó: M. K.

A Milkmen Kft.-nél mindig szem előtt tartották a fejlesztést

A Milkmen Kft. a 2020-ban alapított Ceres Holding Zrt. körébe tartozik. Elsőként Gyenei Ferenc, a cégcsoport igazgatóságának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, az induláskor nem gondolta volna, hogy néhány év leforgása alatt eddig jutnak, de azt vallja, hogy amit létre szeretnének hozni, az utat mutat a jövő magyar mezőgazdaságának.

Dr. Volman László, a Milkmen Kft. ügyvezetője a cég történetének fontosabb állomásait elevenítette fel, kezdve onnan, hogy azt a Paksi Állami Gazdaság jogutódjaként öten alapították, és a cégvezetés mindig is szem előtt tartotta a fejlesztést. A most átadott beruházás kapcsán elmondta, hogy a nyolc robotos, szabadforgalmú fejőgép beszerzése mellett többek között 112 férőhelyes új borjúnevelőt építettek, illetve átalakították a régit, amely szintén 112 férőhelyes lett. Napelemparkot létesítettek, 1100 négyzetméteres silótér épült és a negyven éve használt irodaépület is megújulhatott. Hozzátette, hogy a fejlesztés nemcsak az eredményességet javította, hanem az állatjólétet is. Azért, hogy mindez megvalósulhatott, köszönetet mondott mindenkinek, akinek ebben szerepe volt.

A tej a legértékesebb élelmiszerek egyike

Az ünnepségen Demkó-Szekeres Zsolt, az Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyettese és Süli János, a térség országgyűlési képviselője ugyancsak méltatta a beruházást és gratulált a cégvezetőknek. Köszöntőjében dr. Nagy István agrárminiszter azt hangsúlyozta, hogy nem szabad engedni a reklámok által sugallt hamis információknak. A tej a legértékesebb élelmiszerek egyike, a tejtermelésnek pedig igenis része a tehén, és a korszerű körülmények a legnagyobb állatjólétet biztosítják számukra. A Milkmen Kft. és a Ceres Zrt. közös eredménye kapcsán arról beszélt, hogy büszkeséggel tölti el, hiszen ez egy magyar sikertörténet, és a kormánynak az a célja, hogy minél több ilyen legyen. Mint mondta, felértékelődött a tudás, az innováció, aki nem fejleszt, arra a biztos veszteség vár. – Történelmi kihívások, ugyanakkor történelmi lehetőségek állnak előttünk – fogalmazott a miniszter. Kiemelte, hogy 2027-ig 2900 milliárd forrás áll rendelkezésre fejlesztési célokra, ezáltal ledolgozható a lemaradás. – A siker kulcsa itt van vidéken – zárta szavait dr. Nagy István.