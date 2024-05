Ahhoz már hozzászoktak az eladók, hogy a hónap utolsó napjaiban jelentősen visszaesik a forgalmuk. Ugyanakkor sokat szelídültek az árak a szekszárdi piacon.

(A szerző felvétele)

Több termék ára szelídült a szekszárdi piacon

Az újkrumpliból például már 450 forintért is lehetett egy kilót vásárolni, igaz a kisebb méretű fajtából, a nagyobb darabok kilójáért 550-600 forintot kértek.

A friss tök is kapósabb volt, kilóját volt, ahol 380, volt ahol 450 forintért kínálták, és belőle már egy ebéd is kijön, akár rántva, akár főzelékként. Kicsit többet kértek a cukkini kilójáért, de még ennek kilóját is ötszáz forint alatt kínálták.

A piacon érdemesebb, mint az üzletekben vöröshagymát is vásárolni, mert olcsóbban – 420-450 forintért – kínálták. Az idei friss káposztaféléknek is elfogadható volt az áruk, a fejes káposztáért 350-400 forintot, a kelkáposztáért 500-590 forintot kértek.

Sárgabarackból már most akcióztak

Gyümölcsből is bőséges volt a kínálat. Még lehetett vásárolni epret is, de ennek az ára nem lefelé, hanem felfelé ment, most 2000 forintot kértek kilójáért. Így is volt, aki most szánta rá magát, hogy lekvárt készít belőle. A vásárlóknak kellemes meglepetés volt, hogy a sárgabarack kilóját 500 és 590 forint közötti áron kínálták. Az árusok többsége egyébként nem maga a termelő volt, hanem kereskedő, aki azt sem tudta megmondani, milyen fajtát árul.

Beérett a cseresznye és a meggy is, az előbbi kilójáért 1800 forintot, az utóbbiért 2000 forintot kértek. Tömegek nem álltak az eladó standja előtt.

A palánták is kelendőek volt a piacon

Még mindig sokan vásároltak zöldség – paradicsom, paprika, dinnye, tök, padlizsán – palántákat, darabját 200 és 600 forintos áron, illetve virágpalántákat. Ez utóbbiak árai változatosak voltak, a legolcsóbb 300, a legtöbbért pedig 600 forintot kértek.