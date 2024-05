Május első napjaiban ismét egyre melegebb és szárazabb idő jött, majd a következő napokra ígérnek újabb csapadékot.

Több helyen telítődött a talaj

A HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzése szerint az elmúlt tíz napban országszerte több eső esett az ilyenkor szokásosnál, az északi országrészben és a Tiszántúlon nagy területen 30-50 milliméter közötti mennyiség hullott, de az ország többi részén is 10-25 millimétert mértek, így javult a talajok nedvességellátottsága. A felszín közeli talajréteg az északi, a nyugati és a keleti országrészekben helyenként telítődött, a déli országrész középső tájain tartalmaz csak kevés nedvességet. A 20-50 centiméteres réteg vízellátottsága országszerte megfelelő, ennél mélyebben pedig továbbra is telítettek a talajok.

A vetés sokfelé száraz talajba történt

Az őszi vetések két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök. A kalászosok intenzíven növekednek, egyre többfelé a kalászhányás fázisában járnak, az őszi káposztarepce pedig már a levirágzott, többfelé meglehetősen ritkásak az állományok.

A hűvösebbre fordult időjárás jól jött, mert nem rövidültek tovább a tavaszi fejlődési fázisok a szokatlan meleg miatt. A lehűléssel érkezett csapadékra főként a csírázó, éppen kisoroló napraforgónak és kukoricának volt égető szüksége, ugyanis a magágy készítése és a vetés sokfelé igen száraz talajba történt.

Májusi eső aranyat ér

Ahhoz, hogy beérjenek a kiskertben nevelt zöldségek, a gyümölcsfák is megtartsák és kineveljék a gyümölcskezdeményeiket, valamint az ősszel elvetett gabona, repce szép termést hozzon, szükséges a bőséges eső. Faluhelyen gyakorta elhangzott a népi megfigyelésen alapuló, időjárással kapcsolatos közmondás, amikor májusban eleredt az eső: májusi eső aranyat ér. Ugyanis ha tavasz utolsó havában esik, akkor az nagyon jót tesz a termésnek.

Pusztahencse környékén aszály van

Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja elmondta, körzetükben sajnos alig volt csapadék. Nagyon nagy a szárazság a földeken. Januártól május 7-ig mindössze 70 milliméternyi eső hullott errefelé. Egy területük – a szentgyörgyi határban lévő – valami csoda folytán 26 milliméternyi esőt kapott a múlt héten. Éppen ide tervezik vetni még a héten a kukoricát. Ők éppen az aszály miatt juttatják földbe minden évben később a tengerit. Ez vált be eddig náluk. Az őszi búza vetések színe is eltérő, ahol kellő mennyiségű csapadékot kapott a terület, ott sötétzöld, ahol alig volt eső, ott kékeszöld a színe. A gabonatáblákon a fejtrágyázást már befejezték, és az első gombaölős kezeléseket is elvégezték. Több táblán már virágzik az árpa.