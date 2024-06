A befektetési és a tájékozódó keresések nyara lehet az idei – véli az Ingatlanbazár elemzése. A keresések és az érdeklődések is 30-40 százalékkal haladták meg a 2023-as év hasonló időszakát, jelentős fellendülést okozva az eladásokban is.

A fellendülés fő mozgatója a kormányzati kedvezményes hitelek rendszerének átalakítása volt, amelynek kapcsán piacra kerültek azok az ingatlanok is, amelyekkel a nyomott kereslet és az inflációs árkörnyezet miatt tavaly kivártak a tulajdonosok.

Ez a fő magyarázata, hogy idén jó két hónappal meghosszabbodott a keresési szezon, az érdeklődők kénytelenek voltak a bankokat is közbeiktatni a csok plusz és társai különleges feltételei miatt, valamint időbe telt, amíg a vevők eladóként a meglévő ingatlanukat értékesítették.

Befektetéseket keresnek

A keresési tömeg június elejére került arra a szintre, ahol máskor március közepén van, az Ingatlanbazár szerint nyáron inkább a befektetési keresések és az albérletkeresések fognak dominálni. Azt a portálnál is megerősítették, hogy konstansul magas a külföldi keresések száma, ez a teljes keresési tömeg közel 8 százalékát adja ki.

Nemrég a legnagyobb magyar franchise, a Duna House jelezte, hogy emelkedett a külföldi – főleg európai uniós, orosz és kínai – vásárlási szándék. Az Ingatlanbazárnál nem látnak komolyabb Oroszországból érkező látogatás­emelkedést (Ukrajnából igen), hanem a hagyományos „gyanúsítottak” állnak az élen: Németország, Ausztria, Nagy-Britannia és a szomszédos országok, főleg Szlovákia, Szerbia és Románia.

Előbbi országok mind régi magyar munkavállalói célpontok, inkább hazaköltözési szándékot mutatnak. Az Ingatlanbazár úgy látja, a franchise-irodákhoz megbízottakon keresztül, direktben futnak be a vásárlási szándékok. Hogy mégis kik és milyen ingatlan vásárlását tervezik a jövőben, kiderül a portál adataiból.

Még mindig a lakások vezetnek

A legkeresettebb portéka továbbra is a városi kis lakás, lehetőleg valamelyik egyetem, vagy ipari beruházás közelében. Jellemző példa, hogy a kínai autógyári beruházások bejelentését követően kilőttek a szegedi keresések és a meghirdetési árak. Ez némileg csökkent, miután közzétették, hogy a beruházási területen konténerlakástömböket is terveznek, mégis Szeged maradt a fő kedvenc, nyilván az egyetem miatt is.

A másik leginkább keresett régió a Balaton környéke, erről az Ingatlanbazár szerint viszont az terjedt el, hogy tízmilliókkal kevesebbért lehet komoly ingatlanokhoz jutni, mint pár éve, fel is emelkedtek a hirdetési árak, hogy a hír be ne teljesítse önmagát.

Az Ingatlanbazár azt ajánlja, akár a csok plusz vagy a falusi csok keresésében, akár a befektetési keresésben lévő látogatóinak, hogy használják a portál ingyenes hirdetésfigyelő szolgáltatását, amely csakis a friss hirdetéseket juttatja majd el az e-mail-­fiókjukba.

