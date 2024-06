Az idei év aligha lesz a magyar méhészek kedvence, bár ezt a megelőző esztendőkről is el lehetett mondani. A jelek szerint azonban idén se tört meg a rossz széria, ami egyrészt az időjárásból, másrészt pedig az európai mézpiac helyzetéből fakadt. A múlt év végén sokáig tartó és meleg őszben volt része Magyarországnak, amire aztán enyhe és csapadékos tél jött.

A méhészek abban bíznak, a napraforgó majd jó mézet ad

Fotó: gettyimages

A szakemberek elmondása szerint idén lényegében már januárban elkezdődött a méhészeti szezon, a hamar berobbanó, tavaszias időjárás pedig korábban sose látott időszakot eredményezett.

Idén sem tört meg a méhészek rossz szériája

A méz felvásárlási ára továbbra is gond

A természet a korai tavasz óta több héttel önmaga előtt jár. Ebből következően a növények virágzása is előbb indult be, mint általában, és - néhány esetben - hamarabb be is fejeződött. Ez pedig a szántóföldi növénytermesztők és gyümölcstermelők mellett a méhészek számára is komoly kihívást és problémát jelentett. A repce rendkívül rosszul mézelt idén, az akácról pedig csak az ország középső és északi részében tudtak nektárt gyűjteni a méhek. A fajtamézek – facélia, hárs, galagonya – tekintetében is óriási eltérések figyelhetők meg az ország egyes részein, írta az Agrarszektor.hu Tetézi a gondokat, hogy a felvásárlás problémája továbbra sem oldódott meg. Sokan már csak a napraforgóban bíznak.