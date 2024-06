A betegség ilyen korai, általános fellépése nehéz évjáratot vetít előre a szőlőben. A tőkéket folyamatosan védjük a peronoszpóra ellen, mert egy kihagyott permetezés alkalmával akár 30 százalékos termésveszteséget is okozhat egy fertőzési hullám, hívta fel a figyelmet dr. Gabi Géza, szekszárdi agrárszakmérnök, aki hétről hétre tanácsaival segíti a szőlősgazdákat.

A lisztharmat okoz nagyobb gondot most a szőlőben

Fotó: MW / Forrás: MW

Gyorsan növekednek a szőlőhajtások

Nehezíti a védekezést, hogy a friss, fiatal hajtások, amelyek a permetezéseket követően jelennek meg, nem védettek, és így azok gyorsan és erősen fertőződhetnek. Ezt csak úgy tudjuk megoldani, ha rövidítünk a permetezési fordulón. A gyors és nagy tömegű hajtásnövekedés miatt erős zöldmunka szükséges, és vannak kik már kénytelenek voltak csonkázni is. Ezeken a helyeken fokozott az új hajtások megjelenése.

A lisztharmat a fürtökön most kezd nagyobb számban megjelenni. A legnagyobb veszélyt itt is a besűrűsödő lombozat jelenti. A következő egy hétre továbbra is meleg időt, labilis légkört és zivatarokat ígérnek. Ez a gombabetegségeknek kedvez.

A lisztharmat a fürtökön most kezd nagyobb számban megjelenni.

Felszívódó és kontakt szerek a hatékonyak

A betegség ellen permetezzünk felszívódó és kontak készítmények kombinációjával, mondta dr. Gabi Géza. A tarka szőlőmoly II. nemzedékének rajzása folyamatos és erősödő. Feromon csapdáink 23 darab egyedet fogtak az elmúlt héten. A lárvák károsítása ezzel párhuzamosan folyamatos. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. A lárvák egy része L5-ös stádiumban van, másik részük bebábozódott.

A molyok lárvái mellett több rovar, köztük a kabócák is jelentős károsítói a szőlőnek. A kis rovarok szívogatásuk nyomán vírusokat terjesztenek. A vírusok által okozott betegségek hozzájárulnak a tőkék idő előtti leromlásának folyamatához. A tőkepusztulás kezdeti tünetei már ilyenkor látszanak az egyes tőkéken. Ezen okok miatt használjunk rovarölő szereket évente többször a szőlőben

Vigyázzunk a készítmények adagolásánál a perzselés miatt.

Sok a rovarkártevő a szőlőben

Sok a rovarkártevő a szőlőben. Az enyhe telek, a kedvező tavaszi és nyári életfeltételek miatt sok rovarkártétellel találkozhatunk az ültetvényekben. A molyok, a kabócák, a filoxéra levéllakó alakja, lombfogyasztó rovarok egész serege károsítja a szőlőt. A rovarok a növényi vírusok aktív terjesztői, ezért az ellenük való védekezéssel nem csak a rovarok kártételét mérsékeljük, de a betegségek kialakulását is megelőzzük.