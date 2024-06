A meggy fejlődése is három héttel jár előrébb a szokásosnál, amiből az áprilisi lehűlés elvett valamennyit, de így is másfél-két héttel korábban indult el a meggyszüret.

Kostyál Előd mutatja az idei megy termést Bátaszék határában lévő ültetvényén Fotó: Mártonfai Dénes

Kézzel szedik a meggyet, eladják

Várdomb és Bátaszék között van több hektár meggyese Kostyál Elődnek és családjának. Pár napja kezdték meg a meggy szedését.

- Tavasszal nagyon sok virág volt a fákon, majd a lehűlésnek és a tavaszi szárazságnak köszönhetően sok kis termést eldobott a fa - mondta a fiatal termelő. Május végén a monília okozott gondot. Most pedig a gyakori eső, hiszen szedjük a gyümölcsöt a fáról, de számolnunk kell azzal, mikor ered el az eső. Fennáll annak is a veszélye, hogy megreped a gyümölcs. Szombaton nálunk közel 20 milliméternyi csapadék hullott és azóta is eseget. Így akadozik a betakarítás - mondta Kostyál előd.

Kézzel szedi a brigád a gyümölcsöt, szerencsére az értékesítéssel nincs gond, hiszen sorban állnak a vásárlók a meggyért. Igaz, nagyon kedvező áron adják kilóját, 600 forintért. Két fajtájuk van, az érdi bőtermő és az újfehértói fürtös. A maradékot szedik csak géppel, ami a feldolgozókba megy, illetve sokan viszik cefrének is.

Idén keresett lesz a meggy, kevés termett

Annak ellenére sem éri el az átlagos szintet idén a meggytermés, hogy a tavalyi év jó alapot szolgáltatott egy idei jó termésre, hiszen átlag alatti volt a termésterhelés – vagyis „pihent” a növény – hosszú és meleg volt az ősz, jól alakultak a csapadékviszonyok – állítják előrejelzésükben a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakértői. Az nem csak a meggynél igaz, hogy az enyhe tél és a korai kitavaszodás miatt a szokásosnál mintegy 3 héttel hamarabb indult a vegetáció.

A lengyel és a szerb meggyből is kevesebb lett

A hazai meggy piaci pozíciót alapvetően határozza meg a lengyel és szerb termés mennyisége. A lengyeleknél április végén 30-50 százalék közötti terméskiesést okozott a fagy: három nagy meggytermesztő körzetükből a két jelentősebb területről nagyon jelentős, 70-100 százalék közötti fagykárt jelentettek. Mivel a lengyel meggytermés egy átlagos évben 160-180 ezer tonna, egy 30-50 százalékos terméskiesés megfelel egy teljes magyarországnyi termésnek. Mindez már önmagában elegendő oknak látszik, hogy idén keresleti piac alakuljon ki.