Az őszi búza vetésterülete 865 ezer hektár volt, ennek a harmada van már learatva, 5,6 tonna a termésátlag. Már a repcét is vágják a gazdálkodók, országosan 174 ezer hektáron vetettek ebből a növényből, melynek a harmada van már a tárolókban. A termésátlag, hektáronként 2,7 tonna.

Az egész országban folyik az aratás

Fotó: Makovics Kornél

Az országos átlagnál gyengébb a termés

Tolna vármegyében az országos átlagnál előrébb tart a munka. Őszi árpából 12 303 hektárnyit vetettek a gazdák, gyakorlatilag be is takarították a teljes területet, a termésátlag 4,8 tonna lett. Az őszi búza aratása is folyamatos, ebből a növényből 39 ezer hektáron vetettek, a termésátlag 4,8 tonna. A repce betakarítása is megkezdődött, 11 ezer hektáron. A növény hatvan százalékát már le is aratták. A termésátlag 2,5 tonna, hektáronként.

A már betakarított területeken a tarlóhántást és a szalmabetakarítását is folyamatosan végzik a termelők. Mauthner I.