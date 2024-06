Megkezdődött az őszi árpa aratása a vármegyében. Van, ahol már a múlt héten is vágták a növényt, ilyen korai aratásra ritkán adódik alkalom. A termelők szerint, jó, közepes a termés, viszont a felvásárlási árak nagyon alacsonyak.

Kocsis János, bátai gazdálkodó az árpa aratásánál nézi annak minőségét.

Fotó: Makovics Kornél (archív)

Közepes mennyiségre számítanak

Az elmúlt napok esőzése megakasztotta az aratást, bár ennyire korán - június közepén - még soha nem kezdődött el az árpa betakarítása.

Nem csak az árpa, de a búza és a repce is érett - mondta Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is. A tavaszi aszály miatt közepes mennyiséget várnak az aratás végén.

A minősége jó, de a felvásárlási árakkal nagy baj van – mondta a szakember.

Repcéből is végeztek próbavágást, és a terménynek csupán 7-es volt a víztartalma, ami már elfogadható. Számításaik szerint, június végére már a búza is a raktárakban lesz.

Aratáskor a legolcsóbb a gabona

A legtöbb gazdálkodó éppen, hogy eladta a tavalyi termését, hogy helyet csináljon az ideinek. Az ó termés tonnáját 48 és 50 ezer forint közötti áron vették meg. Az idei árpára, búzára, repcére nem mertek szerződést kötni előre a gazdák, mert tartottak attól, hogy a vállalt mennyiséget - egy aszályos szezon után - nem tudnák teljesíteni.

Hónapokkal ezelőtt az árpára még 60 ezer forint feletti árat is megadták volna a felvásárlók, most viszont 5-6 ezer forinttal kevesebbet. De, hát mindig betakarítás idején a legolcsóbb a gabona.

Az eső jól jött a kukoricának, szójának

A csapadék a búzának kicsit késve jött, a kukoricának és a szójának viszont jókor. Azokon a földeken, ahol több eső esett, ott a búza is szebb, akár 8 tonnás is lehet a hektáronkénti átlagtermés, ott a hol kevesebb be kell érni a 6 tonnás átlaggal, mondta dr. Gabi Géza, szekszárdi agrármérnök. A júniusi esőzések miatt sok helyen megdőlt a búza is, és a gombás betegségek is elszaporodtak.

Nincs tároló és saját kombájn

Azok a gazdálkodók vannak a legnehezebb helyzetben, akiknek nincs saját tárolójuk. Ők kénytelenek, napi áron eladni a búzát, árpát. A bátai Kocsis János és családja ilyen helyzetben van.