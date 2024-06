Beérett a barack, a dinnye, a meggy, a cseresznye, a nyári alma, a korai szilva, lenne választék bőven arra, hogy pótoljuk a kiürült vitaminos raktárainkat. Azért írtam feltételes módban, mert nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy a jelenlegi árakon vásároljon belőlük.

A szülők a gyermekeiknek még csak csak vásárolnak pár szemet belőlük, de a napi étkezéseknek csak kevés helyen válik a részévé a gyümölcs.

Ha bőséges volt a termés, miért nem olcsóbb?

Olvasom is a különböző portálokon a hozzászólásokat: a legtöbben azt nem értik, ha idén bőséges volt a termés barackból, akkor azt miért nem adják olcsóbban a gazdák. A kérdésre a válasz: mert nem éri meg nekik. De ezt a rövid választ nyilván sokan nem értik, vagy vitatkoznának vele. Pedig nem bonyolult.

Nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy a jelenlegi árakon vásároljon gyümölcsöt

Sokat drágultak a feltételek

A családom egyik fele gazdálkodik, sárgabarackkal, csemegeszőlővel is foglalkoznak. Így tapasztalatból tudom, hogy az elmúlt évben az előző évihez képest (és az elmúlt öt esztendőről ne is beszéljünk) mennyit drágult a növényvédő szer, a traktorba a gázolaj, plusz az alkalmi munkások bére megduplázódott. Ráadásul az időjárás is beleszólt a dolgokba, így három évből jó ha az egyikben van annyi gyümölcs, hogy legalább a kiadásaikat fedezze. A másik kettőben csak a remény maradt, hogy talán majd jövőre.

Egymás munkáját meg kell becsülni

Idén végre van gyümölcs, bár messze nem annyi, mint amiről a hírek szólnak. Kis szerencsével, a termelők egy része kicsit összeszedheti magát, erőt gyűjthet a következő gyengébb évekre. Elvárni tőlük, hogy ilyen helyzetben adják olcsón a portékájukat, hogy mindenki hozzájusson, akinek erre igénye van, nem racionális kérés.

Még akkor sem, ha minden termelő álma az, hogy a megtermelt gyümölcs ne maradjon a nyakán.

Meg kell tanulnunk egymás munkájának eredményét megbecsülni. Ha nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megvegyük a nekünk tetsző terméket, arról nem a termelő tehet.