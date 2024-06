Hétről hétre szelídülnek a friss termékek árai. Az újkrumpliból például már 420- 450 forintért is lehetett egy kilót vásárolni. A kovászolni való uborka kilóját 650-690 forintért lehetett megvásárolni.

Hétről, hétre szelídülnek az árak a szekszárdi piacon

Fotó: A szerző fotója / Forrás: Szerző felvétele

Újdonság a sárgahüvelyű bab

A friss tök is kapósabb volt, kilóját volt, ahol 350, volt ahol 450 forintért kínálták, és belőle már egy ebéd is kijön, akár rántva, akár főzelékként. Kicsit többet kértek a cukkini kilójáért, de még ennek kilóját is ötszáz forint alatt kínálták.

A piacon érdemesebb, mint az üzletekben vöröshagymát is vásárolni, mert olcsóbban – 420-450 forintért – kapható. Az újhagymát csokorban (4-5 szál) adták, 350 forintért. Az idei friss káposztaféléknek is elfogadható volt az áruk, a fejes káposztáért 350-400 forintot, a kelkáposztáért 500-590 forintot kértek.

Újdonság volt a sárgahüvelyű bab, ennek kilóját láttam 2300 forintért, de 1800-ért is. A lecsópaprikának a kilóját 550 forintért is meg lehetett vásárolni.

Most meggyből akcióztak

Gyümölcsből is bőséges volt a kínálat. Még lehetett vásárolni almát, de ennek kilóját 400 forint körül adták. Az eper már leérett, helyette bőséggel volt meggy. Aki kompótot vagy lekvárt szeretne készíteni most megteheti, mert ennek kilóját – szép, nagy szemű gyümölcsöt – 550 forintért is kínálták. Pár méterrel odébb 1200 forintot kértek a meggyért, de volt ahol 800 forintot. A meggy miatt tehát érdemes végigjárni a piacot.

Sárgabarackból is volt kínálat. Úgy tűnik az import barack elfogyhatott, mert a hazaiért 600- 800, de volt ahol ezer forintot kértek, kilónként. Cseresznyéből kisebb volt a kínálat, úgy tűnik ez a gyümölcs lassan lefogy a fákról, viszont az őszibarack is beérett, és volt is belőle bőven. Jellemzően 600-700 forintos áron.

A palánták is kelendőek volt a piacon



A szekszárdi piacon, szerdán akcióztak a virágpalántákból, a begóniáért 200 forintot kértek.

Fotó: A szerző fotói / Forrás: Szerző felvétele

Még elvétve ugyan, de lehetett találni – paradicsom, paprika, dinnye, tök, padlizsán – palántákat, darabját 200 és 600 forintos áron. Virágpalántákból viszont rengeteg volt. Ez utóbbiak árai változatosak voltak, a legolcsóbbért 200, a legdrágábbért pedig 600 forintot kértek.