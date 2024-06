Tolna vármegyében javában folyik az aratás, vágják a búzát, a repcét, az őszi árpát már betakarították. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint – Nógrád kivételével – az ország valamennyi vármegyéjében megkezdődött az őszi árpa aratása. Az első betakarítási eredmények gyengébbek a vártnál.

Szilágyi Tibor bátaszéki földműves aratás közben vizsgálja a termést.

Fotó: Makovics Kornél

Tolna vármegyében az átlagnál jobb az eredmény

A friss adatok alapján a betakarítható 176 ezer hektár terület mintegy 35 százalékán fejeződtek be az aratási munkák. Az elért hozam 3,9 tonna, hektáronként. A legmagasabb termésátlagokat Somogy (hektáronként 4,8 tonna). Borsod-Abaúj-Zemplén (hektáronként 4,8 tonna), Tolna (hektáronként 4,7 tonna), Baranya (hektáronként 4,5 tonna), Fejér (hektáronként 4,2 tonna) vármegyékből, míg a legalacsonyabbakat Veszprém (3,1 hektár per tonna) vármegyéből jelezték. Az eddig learatott területek termésátlagai még vármegyén belül is igen nagy szórást mutatnak. Ezt támasztják alá Fejér vármegye adatai is, ahol a betakarított őszi árpa átlaga hektáronként 1,5-5,8 tonna között mozog. A nedvességtartalom a betakarításkor 9-15 százalék között alakul, minőségi problémát ez idáig még nem jeleztek.

A gyengébb adottságú területekkel kezdték az aratást

Június 26-án Fejér, Somogy, Tolna, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Heves vármegyékben az őszi búza betakarítása is elkezdődött. Amennyiben visszatér a forró, száraz időjárás, akkor Péter-Pálra szinte mindenhol megindulhat az őszi búza folyamatos aratása.

Az őszi búza betakarítható területe országosan közel 100 ezer hektárral több az előző évben betakarított területnél. A végleges termésbecslés alapján hektáronként 3,8 tonna átlagterméssel számolva mintegy 4-4,2 millió tonna őszi búza kerülhet a magtárakba. A legtöbb vármegyében egyelőre a gyengébb adottságú területeken kezdték meg a munkákat. Tekintettel arra, hogy az aratás a kezdeti fázisában van, minőségi mutatók még nem állnak rendelkezésre. Az őszi árpa és búza mellett egyes gazdaságok szórványosan már a tavaszi árpa, repce, valamint a magborsó aratását is megkezdték.