A Mészáros pincészetben sok idegeskedés, kapkodás előzte meg azt, hogy időben felkészültek a visszaváltási rendszerre. Fotó: Makovics Kornél

Két új fogalmat kellett megtanulni

Az új hulladékgazdálkodási szabályok a tavalyi évben két új fogalmat vezettek be. Az egyik a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR), amely már hatályban van, és a legtöbb csomagolást érinti. Hosszabb távon, a gyakorlatban az EPR a környezetvédelmi termékdíjat fogja teljesen kiváltani. Az EPR rendszerbe gyakorlatilag minden első forgalomba hozónak be kell regisztrálnia a MOHU oldalán. Az EPR rendszerben már eddig is keletkezett adatszolgáltatási, bevallási és befizetési kötelezettsége minden gyártónak.

Júliustól: kötelező visszaváltási rendszer

A másik új fogalom a kötelező visszaváltási rendszer (DRS). Ez idén, január 1-től van hatályban azzal, hogy június 30-ig alkalmazására a jogalkotó lehetőséget biztosít minden gyártónak. Kötelezettséget majd július 1-től fog jelenteni. Ekkortól – néhány kivételtől eltekintve – forgalomba hozni a DRS kötelezettség alá tartozó csomagolást csak a MOHU internetes felületén kezdeményezett és sikeresen lezárt DRS regisztráció és a csomagolás auditja után lehet.

A regisztráció hossza negyvenöt nap

A kötelezettség azt jelenti, hogy első alkalommal forgalomba hozni borászati terméket ezen időpontot követően csak a DRS-ben auditált csomagolóanyagban lehet, amennyiben a csomagolás DRS kötelezett, azaz 0,1-3 liter közötti űrtartalmú, egyszer használatos műanyag, fém illetve alumínium anyagú és nem tejtermék tárolására szolgál. Nem tartozik tehát a DRS rendszerbe a többutas csomagolás. Azt továbbra is a kiskereskedelmi egységek gyűjtik vissza a termék forgalmazója számára. A többutas csomagolóanyagokat a MOHU nem kezeli.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a fenti szabályozás további módosítások nélkül fog hatályba lépni. Ez azt jelenti, hogy a zökkenőmentes forgalmazás érdekében minden bortermelőnek – aki még ezt nem tette meg – el kell kezdenie a DRS rendszerben történő regisztrációt. A regisztráció hossza negyvenöt nap.

Nem kötelezett a DRS regisztrációra az a borászat, amelynek – valamennyi italcsomagolását figyelembe véve – a tavalyi évben forgalomba hozott összmennyisége nem éri el az ötezer darabot.

A vonalkód alapján váltják vissza az üveget

Mészáros Péter szekszárdi borász szerint, azzal szinte mindenki egyetért, hogy védeni kell a környezetet és ezért tenni is kell, de ahogy ezt a MOHU kivitelezte, azzal nem mindenben értenek egyet. A termékek bevizsgálása nagyon lassan ment, van ami még most is folyamatban van.