A híd, mint szimbólum

Az új híd átadása nem csupán infrastrukturális fejlesztést jelent a térség számára, hanem szimbolikus jelentőségű is. Az összeköttetés javításával elősegíti a régió gazdasági fejlődését, és megerősíti a két város közötti kapcsolatokat. A Tomori Pál híd átadása egy újabb lépés a kormány hosszú távú infrastrukturális fejlesztési tervében, amelynek célja Magyarország modernizációja és versenyképességének növelése. Az ünnepélyes megnyitót követően szimbolikusan vágták át a két partot szétválasztó szalagot, jelképesen is összekötve Kalocsát és Paks városát, kifejezve az összefogás és együttműködés fontosságát.

Bábel Balázs érsek a híd névadója

Az átadó eseményen beszédet mondott Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek is, aki kezdeményezésére Tomori Pál egykori kalocsai érsekről, a mohácsi csata magyar seregének vezéréről nevezték el a Kalocsát és Paksot összekötő újonnan épült Duna-hidat. Az érsek a híd Tomori Pál kalocsai érsekről történő elnevezését több mint egy évvel korábban, elsőként kezdeményezte Font Sándor országgyűlési képviselő közreműködésével Lázár János építési és közlekedési miniszternél. Az érseket az elnevezés ügyében Zsigó Róbert és Nagy János államtitkárok is támogatták. Később a Kalocsai Építészeti, Értékvédelmi, Urbanisztikai Társaság is ezt a nevet javasolta.

A Kalocsa-Paks Duna-híd technikai adatai

A Tolna és Bács-Kiskun vármegyéket összekötő Kalocsa-Paks új Duna-híd az eddigieknél jelentősen rövidebb közúti összeköttetést teremt a Duna által határolt két kistérség között, azaz Kalocsa és az M6 autópálya, valamint Kalocsa és Paks között a menetidő a korábbi közel egy óráról hozzávetőlegesen mindössze negyedórára csökken.