A Kalocsát Pakssal összekötő híd átadását követően Lázár János Szekszárdra, az épülő uszodához sietett, hogy megnézze, miként halad az építkezés.

Lázár János: lesz munka bőven az uszoda átadásáig

Lázár János most a sajtó munkatársai előtt egyeztetett az építkezést befejező cég képviselőjével. Amint elhangzott: a jelenleg 60%-os készültségnél járó beruházás területén már javában zajlik a munkavégzés. A szakemberek most az eddig elkészült részfeladatokat ellenőrzik, és mérik fel, hogy pontosan mit kell még megcsinálni.

A vízgépészet alapjai lényegében elkészültek és évekkel ezelőtt, a korábbi kivitelező a beépítendő eszközök jelentős részét is megvette. Azokat viszont a forgalmazóval most be kell vizsgáltatni, és kezdeményezni a garancia kiterjesztését. Emellett nyomáspróbákra is sor került már, valamint folyamatban van a közművek felmérése is.

Az állam nem csak megépíti, üzemelteti is majd az uszodát

Horváth István, Szekszárd és térségének országgyűlési képviselője azt mondta portálunknak, örül annak, hogy az építkezés folytatódik, így semmi akadálya annak, hogy 2025-ben iskolakezdésre elkészüljön a beruházás. A politikus megerősítette, hogy az állam nem csak megépíti a létesítményt, de a későbbi üzemeltetést is vállalja majd, jelentősen enyhítve ezzel a szekszárdi költségvetés terhein.

Máté Péter, a közgyűlés pénzügyi bizottságának elnöke – aki a vasárnapi választáson Szekszárd 10. választókerületében indul – arról számolt be, hogy az elmúlt napokban többször is járt a helyszínen, és azt tapasztalta, hogy a szakemberek jó ütemben haladnak a munkával.

Néhány napja számoltunk be arról, hogy Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára a munkaterület átadásakor azt mondta, ősz elejére készül el az uszoda mintegy 3,2 milliárd forintos állami ráfordítással. A szakpolitikus arról is beszélt, hogy különösen nagy gondot fordítanak majd az energiahatékonyságra, hiszen a későbbi üzemeltetés csak így lehet gazdaságos.

Az ÉSZ miatt akadt meg az építkezés évekre

A helyszínen most ismét elhangzott az, amit korábban már mi is megírtunk, vagyis, hogy a beruházás azt követően akadt meg látványosan, hogy Bomba Gábor feljelentést tett a Szekszárdi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen. Bomba ugyan sem akkor, sem később nem tudta megmondani, pontosan ki ellen és miért, a feljelentés viszont ahhoz éppen elég volt, hogy az építkezés hónapokra leálljon, mivel a hatóságnak bizonyítékokat kellett begyűjteniük a területről, amihez így nem nyúlhattak a szakemberek. A nyomozást végül lezárták, mivel nem találtak bizonyítékokat Bomba Gábor állításaira.