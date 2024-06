A szőlőfürtökön egyelőre még kisebb fertőzések vannak. A lombozatról azonban néhány nap múlva a fürtökre is átterjedhet a lisztharmat, mondta dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök, aki hétről hétre segíti a gazdálkodók munkáját.

Támad a lisztharmat, jól kell kiválasztani a megfelelő permetszereket a szőlőben. Fotó: Fotó: Mártonfai Dénes

Erős védelem kell a lisztharmat ellen

A kis bogyókat a lisztharmat gyorsan képes fertőzni a vármegye két borvidékén, és gyorsan tud a zsenge szöveten szaporodni. Az érzékenyebb fajtákon erős a betegség fellépése. Tapasztataink szerint, az eddig védett állományokban is jelentős mértékben megjelent a betegség.

Mostantól erős védelem szükséges, felszívódó és kontakt készítmények együttes kijuttatása javasolt a betegség ellen.

A peronoszpóra is gondot jelent

A peronoszpóra tünetei továbbra is csak észlelési szinten jelentek meg eddig az ültetvényekben. Egy-egy esőzést követően a jelenlegi hőmérsékletek mellett a betegség lappangási ideje 5-7 nap között alakul, ezért intenzív védelem javasolt. A legjelentősebb fertőzési forrás a talajon fekvő áttelelt beteg levélmaradványok. A kórokozónak a 20-25 fok hőmérséklet az optimális, viszont a spórák fejlődése már 10 fok felett megindul és az éjszakai hőmérséklet sem csökken több napon át 10-11 fok alá, továbbá egy vagy két napon belül legalább 10 milliméternyi csapadék esik. A mozgó spórák az esőcseppek segítségével a talajhoz közeli levelekre csapódnak.

A lappangási idő a hőmérséklet függvénye

A szőlőperonoszpóra lappangási ideje, azaz a spórával történő fertőzéstől az olajfoltok megjelenéséig eltelő időszak, elsősorban a hőmérséklet függvénye. A lappangási idő a kórokozó számára optimális 20-25 fok közötti hőmérsékleten a legrövidebb, mindössze 3–4 nap. További gyakori és nagyon veszélyes fertőzési forrás a déli ciklonok által az esővel együtt szállított fertőzőanyag, amely tömeges fertőzést idézhet elő az esőt követő 4-5 nap múlva, akkor is, ha az ültetvényben előző évi fertőzőanyag nincs jelen. Az utóbbi két hétben 4 déli ciklon is hozott jelentős mennyiségű csapadékot, amivel tömegesen érkezhetett fertőző anyag is. Ezért folyamatosan ellenőrizzük a leveleket, és tünetek megjelenése esetén azonnal permetezzünk felszívódó készítménnyel – tanácsolta dr. Gabi Géza.