Már nem a méret a lényeg a dinnyénél sem

Egyértelműen csökken a fogyasztók által igényelt, preferált dinnyék mérete, ez európai trend. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a közepes méretkategória helyett a kicsit, a kicsi helyett pedig a 2-4 kilogrammos minidinnyét keresik a vásárlók, és ez a tendencia egyre gyorsul – közölte a FruitVeB. Emellett folyamatosan nő a magszegény - a köznyelvben magnélkülinek hívott – dinnyék aránya, mind a környező országokban, mind hazánkban.

Sőth Mihály tolnai kereskedő is megerősítette, már egy hete magyar, nagy fólia alatt termelt szedresi dinnyét árul. Jelenleg 800-900 forintért adják kilóját, de napról napra csökken az ára, hétvégén már 700 forint lesz. Úgy kalkulálnak, hogy a hazai, szabadföldi változatból már e hónap utolsó napjaiban lehet vásárolni.

Lenne igény arra, hogy lékeljék, darabolják

A kiskereskedelmi láncok által berendelt dinnyék között is van különbség. A magyar láncokban gyakoribb, hogy a boltban a dinnyepult mellé embert rendelnek, aki felvágja a dinnyét a vásárlóknak, ezért ezek a láncok nagyobb méretű dinnyét is rendelnek – tájékoztatott a szervezet. A többi lánc csaknem kizárólag a középméretű tartályládás dinnyét rendeli be a termelőktől. Szintén a nagyobb dinnyék dominálnak az útszéli árusító helyeken vagy piacokon, ahol fel is vágják a dinnyét a fogyasztóknak, de ezeknek az árusító helyeknek a jelentősége az utóbbi években folyamatosan csökken.