Az alapanyagárak drágulása, az energiaszámlák emelkedése és a munkaerőhiány egyaránt megnehezíti a fagylaltozók működését nemcsak idehaza, hanem az Európai Unióban is.

A nyári melegben a legjobb volt eddig egy gombóc fagyi elnyalogatása, mióta drágább lett kevesebb fogy belőle

Azért drága a fagyi, mert az alapanyagok ára is emelkedett

Tavaly egy gombóc fagylalt átlagban 400-450 forintba került, míg idén a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke előrejelezte, hogy az energia- és alapanyagárak drágulása miatt 10-15 százalékos áremelkedés várható a szezonban. Nagyjából 440-520 forint között lehet egy gombóc ára az idén, de sok helyen ennél is többet kérnek érte, találkoztunk 600 forintos gombóccal is. Sőt, hallani arról is, hogy a Balaton környéki városokban, kiemelt forgalmú turistaközpontokban még ennél is többet kérnek érte.

Fagyi helyett az olcsóbb jégkrém fogy

– Nagyon szeretem a fagyit, pedig nem vagyok már gyerek – mondta Horváth Péterné, szekszárdi olvasónk. – Sőt, az egész családom így van vele. Nagyon szomorúan tapasztaltam, hogy egy gombócért Szekszárdon elkérnek 500, néhol 560 forintot. Két gyermekünk van a férjemmel, ha mindenki csak két-két gombócot kap, az nyolcszor ötszáz forint, vagyis négyezer, amit ki kell fizetnem pár perces élvezetért. Én úgy döntöttem, inkább dobozos jégkrémet veszek, a legjobb minőségű is olcsóbb, négyezer forintnál. Persze, nem mondunk le a fagyiról sem teljesen, csak kevesebbet költünk rá, mint eddig.

Sokan szóvá teszik a fagyi drágulását

Az általunk megkérdezett cukrászdák és fagylaltozók nem szívesen nyilatkoztak arról, miért kellett árat emelniük. Mint mondták, így is sokan szóvá teszik a drágulást. Pedig az alapanyagok, vaj, csokoládé, a rezsiköltségek, az energia drágulásának emelkedését nem is tudják minden esetben érvényesíteni az áraikban, még így sem. A legtöbben számolnak azzal, hogy a nyár folyamán a kereslet várhatóan visszaesik majd. Mindez a profit és a jövedelmezőség rovására mehet, ráadásul veszélyeztetheti is a vállalkozások működését, amelyek a munkaerőhiány kockázatával is szembesülnek.

Korábban egy euró volt egy gombóc

Egy korábbi felmérésben a fagylalt árát vetették össze néhány európai városban. A legdrágább a koppenhágai fagylalt volt 3,8 euróval. Berlinben és Bécsben átlagosan 1,4 és 1,5 euró körül mozgott egy gombóc fagyi ára. Magyarországon 320 forint volt egy gombóc, mely az akkori árfolyamon nagyjából egy eurót ért. Ezzel az árral európai viszonylatban olcsónak számított a magyar fagylalt.