A termőföldárverések idei évi ütemében csaknem 20 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni.

A termőföldárverés előtt regisztrálni kell

Az árverések lebonyolítására július 1. és július 12. napja között kerül sor az országban, ezen belül Tolnában július 3-án és 9-én lehet majd licitálni, a Tormay Béla út 18-ban. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a licitáláson csak az vehet részt, aki előzőleg regisztrált. Szekszárdon a Széchenyi u 54-58-ban (földhivatal épülete, 1. emelet) lehet ezt megtenni július 2-án illetve július 8-án 8 és 12 óra között.

Az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint a regisztráció, illetve az árverés időpontját és helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a Kormányhivatalok vármegyei és járási hivatali helyiségeiben, valamint az árverések helyszínein is kifüggesztik. Az árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják le az NFK (Nemzeti Földügyi Központ) képviselői és közjegyzők jelenlétében.Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az NFK honlapján már elérhetők.

Egyre nagyobb értéke van a termőföldnek Tolna vármegyében is

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Változott az árverési eljárás egyes szabálya

Az árverési eljárás gyors és hatékony lebonyolítása, átláthatósága érdekében a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló rendelet módosításával megváltoztak az árverési eljárás egyes részletszabályai, melyek az árveréseken részt venni, illetőleg elővásárlási jogot gyakorolni kívánó gazdák részéről kiemelt figyelmet igényelnek.

Elővásárlási jog gyakorlását az árverésen kell jelezni

Különösen fontos változás, hogy az elővásárlási jog gyakorlására kizárólag az árverésen van lehetőség a módosult rendelkezések alapján, ezért az elővásárlóként jogot gyakorolni kívánó személyeknek is regisztrálniuk kell az árverésre. Aki árverezőként is regisztrál és elővásárlási jogát is gyakorolni kívánja, árverezőként és elővásárlóként is szükséges regisztrálnia. Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele az árverésen személyesen, vagy meghatalmazott jogi képviselő útján történő részvétel. Licitálni nem kívánó elővásárlásra jogosultként az árverési részvétel során a jogi képviselet nem kötelező, azonban kifejezetten javasolt a jogi megfelelőség biztosítása érdekében.