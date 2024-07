A világon egyre több országban kampányolnak a gázkazánok, gáztűzhelyek betiltása mellett, az Egyesült Államokban és az Európai Unióban pedig már tervek is vannak erre. Mára azonban egyre hevesebb az ellenállás a terv ellen.

A gázkazánokat felválthatják a fatüzelésű kazánok, hazánkban sokan vegyes tüzelésű kazánokkal fűtenek

Fotó: Szendi Péter / Forrás: MW

Az új tervezet szerint a fosszilis tüzelőanyagok használata fokozatosan megszűnne az épületek fűtési rendszereiben. Ezzel kapcsolatban a nemzeti épületfelújítási stratégiák részét képezné egy részletes ütemezés, amely 2040-re teljes mértékben kiküszöbölné ezen energiaforrások alkalmazását.

A gázkazánok betiltását meg kell oldani az unió szerint

Az előterjesztett politikai egyezség kulcsfontosságú eleme, hogy az új EU-szabályozás még magasabb energiahatékonysági előírásokat ír elő az újonnan épülő és felújítás alatt álló épületek számára. A tagállamokat arra bátorítanák, hogy modernizálják épületkészletüket, tekintettel arra, hogy az épületek felelősek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának több mint egyharmadáért.

A tiltás bevezetése után várhatóan csökkenne a környezetszennyező anyagok kibocsátása, és javulna az energiaellátáshoz való hozzáférés. A felülvizsgálat fő célkitűzése, hogy 2030-ra minden újonnan épült épület környezetbarát legyen, míg 2050-re az összes meglévő épületet átalakítsák zéró kibocsátású létesítményekké, ezáltal is elősegítve az Európai Unió klímasemlegességének megvalósulását.

A tárgyalt intézkedések között szerepel a gáztűzhelyek, gázkazánok betiltása is.

Hazánkban sokan fűtenek gázkazánnal

Nem életszerű, hogy mondjuk évtizedek óta a gázkazánnal fűtő magyaroktól egyik pillanatról a másikra elvegyék a kazánt, csak azért, mert néhány uniós képviselőnek vagy többnek ez jutott eszébe. Mint a statisztikákból is jól látszik, hazánkban rendkívül sokan fűtenek gázzal, ez köszönhető a 80-as, 90-es évek nagyívű kampányának, akkor álltak át sokan erre a fűtési módra. Ráadásul településtípusonként változik a fűtés módjának az aránya is: míg az átlag ugye 20 százalék fölötti arányt ír a tűzifára, kisebb településeken ez azért bőven lehet 40 százalék fölötti arány is – mondta egy szakértő.