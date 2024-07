Előrébb van a természet, idén biztosan már augusztusban elkezdődik a szüret a vármegye két borvidékén, mondta dr. Füzi István. Ez azonban nem példa nélküli, hiszen a korai szőlőfajtákat augusztus 20-a után gyakran el kezdik szüretelni a gazdák.

Dr. Füzi István a szőlő egészségi állapotát ellenőrzi a szekszárdi borvidéken (Fotó: Mártonfai Dénes)

Dr. Füzi István szerint a szőlőben a lisztharmat okoz gondot

Dr. Füzi István szerint a lisztharmat okoz inkább gondot, a peronoszpórás fertőzések a nagyobb ültetvényekben ritkák. Ez a szőlőbetegség egyébként jellemzően 6-7 évente bukkan fel, akkor viszont sok gondot, és nagy költséget okoz a gazdáknak. A növényvédő szerek egyébként sokat drágultak az elmúlt pár évben, így egy-egy permetezés is sokba kerül. Az a gazdálkodó, aki a szőlőt nem feldolgozza, hanem értékesíti, joggal panaszkodhat arra, hogy a szőlő ára nem követi a vegyszerek drágulását.

A kisebb szőlőültetvényekben nagyobb a gond

Az elmúlt héten nem esett jelentős csapadék a szekszárdi borvidéken. Csak néhány kisebb, fél és egy millimétert hozó kisebb zápor fordult elő. A fülledt, meleg, párás időjárás miatt a lisztharmat és a peronoszpóra fertőzések is erősödtek, főleg a kisebb ültetvénnyel rendelkezők körében - mondta dr. Gabi Géza, szekszárdi agrármérnök. A lisztharmat és a peronoszpóra egyaránt a leveleken és a fürtökön is jelentős számú tünetet produkál. A betegségek a mostani időjárásban nagyon jól érzik magukat. A sűrű lombozat, a fülledt idő rendkívül kedvező számukra. Az elkövetkező időszakban folyamatosan erős védelem szükséges a termés és a lombozat jó egészségi állapotának megőrzéséhez.

Nem lehet kihagyni egy permetezést sem

A tőkéket folyamatosan védjük a betegségek ellen, mert egy kihagyott permetezés alkalmával akár harminc százalékos termésveszteséget is okozhat egy fertőzési hullám. Nehezíti a védekezést, hogy a friss, fiatal hajtások, amelyek a permetezéseket követően jelennek meg, nem védettek, és így azok gyorsan és erősen fertőződhetnek. Ezt csak úgy tudjuk megoldani, ha rövidítünk a permetezési fordulón. A gyors és nagy tömegű hajtásnövekedés miatt erős zöldmunka szükséges, és vannak, akik már kénytelenek voltak csonkázni is. Ezeken a helyeken fokozott az új hajtások megjelenése, ezért a fertőződés veszélye is fokozottabb.