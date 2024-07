Éjjel tíz óra után érkeztek az első hozzászólások az egyik paksi Facebook csoportba, amik arról számoltak be: áramszünet van a városban. Akkor úgy tűnt, a város több részét is érinti az áramszünet és meglepő módon még a késő éjszaka írt bejegyezésekből is az látszott: hiába dolgoztak már órák óta a szolgáltató szakemberei a probléma elhárításán, a gond olyan mértékű volt, hogy több időre volt szükség a megoldásához.

Egész éjszaka dolgoztak az áramszünet elhárításán a szakemberek.

Forrás: MW archívum

Két elszakadt kábel volt az áramszünet oka

Portálunk megkereste a városban az áramszolgáltatásért felelős céget, hogy megtudjuk, mi történt pontosan. Varga Ivett, az E.ON Hungária Zrt. szóvivője azt közölte, hogy az áramszünetet kettős kábelhiba, tehát a város két különböző részén – de közel azonos időben – bekövetkező meghibásodás okozta.

Az első szakadás éjjel tíz óra után az Óváros egyes utcáiban, a Dózsa György úton és vonzáskörzetében okozott áramszünetet. Háromnegyed tizenegy előtt pedig a Tolnai utca vonalát és az Újvárosi lakótelep egy részét, a Kishegyi út és Kurcsatov utca által bezárt területet érintette a meghibásodás. A hibát zárlati túlfeszültség okozta.

A hibahelyek bemérését, feltárását az éjszaka folyamán azonnal megkezdték az E.ON szakemberei. Mivel azt látták, hogy a javítás hosszabb időt vesz igénybe, azt a döntés hozták, hogy egy ideiglenes, új áramellátási vonalat építenek ki az éjszaka folyamán. A cél az volt, hogy az áramellátás mielőbb, a reggeli óráktól újra biztosítható legyen az érintett területen.

Ehhez egy speciális középfeszültségű, úgynevezett provizor kábelt szállítottak a helyszínre. Ezt egy darus segítségével leemelték, majd több órás munkával beépítették. Ezzel a megoldással reggel 8:00 órakor az érintett paksi lakosok jelentős részénél, majd 8:42-kor valamennyi érintettnél helyreállt az áramszolgáltatás.

Az E.ON szakértői jelenleg is a helyszínen vannak és a teljes helyreállításon dolgoznak, de az áramellátás ez idő alatt is folyamatos.

Kedden minden korábbinál több áramot fogyasztottunk

Közben a MAVIR Zrt. azt közölte, hogy kedden este 19:45 és 20:00 közötti időszakban megdőlt az idei nyári rendszerterhelés 6760 MW csúcsértékkel. Ez az érték 398 MW-tal nagyobb, mint az előzőleg, 2024. június 21-én pénteken regisztrált 6362 MW-os terhelés.