Minden előrébb tart ebben az évben a szokásosnál: emlékezhetünk még, hogy a tavasz legalább két héttel korábban érkezett, és ezt az „előnyét” a természet továbbra is precízen tartja. Ennyire korán – június közepén – még nem kezdődött el az aratás Tolnában.

A legtöbb gazdálkodó aratás után inkább tárolja a búzáját, mint alacsony áron eladja

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Ilyen korai aratásra nem volt még példa

– Június 26-án befejeztük az aratást, a repce csupán egyharmad termést hozott, az őszi árpa gyenge-közepes, a búza közepes-jó termést hozott – tájékoztatta lapunkat Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is. – A repcénél az volt a baj, hogy nem volt eső a vetése utáni időszakban, de tavasszal sem. Az árpát alacsony költséggel próbáltuk megtermelni, hogy minél kisebb legyen a veszteségünk. A búzánál annyiban voltunk szerencsések, hogy májusban kaptunk egy jó kis esőt. Ez meg is látszik a hozamon és a minőségen.

Nem kötöttek szerződést a felvásárlókkal

Krieser János elmondta, nem kötöttek szerződést a felvásárlókkal, egyedül a napraforgónál döntöttek másként, de annak a felvásárlási ára most jobb, mint a szerződés idején. A repce vetését egyre többen hagyják ki a repertoárjukból, mert nagyon nagy kockázatú növény. Ők úgy döntöttek, hogy adnak még egy utolsó esélyt ennek a növénynek, ha most sem sikerül a termesztése, akkor befejezik a repcével való gazdálkodást. Jelenleg a tarlókezeléseket végzik, illetve a terményeket tiszítják. Ősszel a saját terméseikből vetnek majd, így a vetőmag költségén is spórolhatnak. A gazdálkodók ugyanis rá vannak kényszerítve a költségtakarékosságra, ha nem akarnak padlót fogni.

Van, ahol a minőség lett gyengébb

– Az őszi árpát, búzát már betakarítottuk, mondta Szilágyi Tibor bátaszéki fiatal gazdálkodó. Nekünk ugyan nincs repcénk, de látom, hogy ennek a növénynek a betakarítása is befejeződött a szomszédos területeken. Az első adataink szerint a búza mennyiségével még elégedettek lennénk, de a sikértartalma kicsit gyengébb a vártnál, a hektoliter súlya viszont megfelelő. Előre kötöttünk szerződést a termény közel 80 százalékára, így utólag nézve, elfogadható áron: tonnánként 58 és 63 ezer forintért. Árpára viszont csak 55 ezer forintot kínált a felvásárló, ennek a mennyisége kevesebb lett a vártnál, hektáronként 6 tonna körül – mondta a bátaszéki gazda.