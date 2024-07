Beszélt arról is, hogy jövő héten, kedden Veszprémben lesz egy szakmai találkozó, ahova a szekszárdi uszoda kivitelezését is elnyert cég vezetői meghívták Szekszárdot, s ott bemutatják az új uszodát, amely szintén ennek a konzorciumnak a kezelésében készült el. Ez egyfajta mintát is mutathat az itteniek részére, hogy milyen módon és milyen szakértelemmel tud megépülni, működni egy uszoda.