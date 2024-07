Mint arról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezete tájékoztatott, a hőség és szárazság miatt viszont jóval hamarabb végeztek a nyári aratással az előző évhez képest a gazdák. Tárolási gond egyelőre nincs, problémát nem jeleztek a termelők.

Az őszi árpa betakarításával június végére végeztek. A 13.365 hektár területről a 6,58 tonnás hektáronkénti átlaghozam 88.022 tonna össztermést eredményezett. Az elmúlt évhez képest 9000 hektárral kevesebb területen termesztettek őszi árpát a vármegyében, magasabb hozammal (hektáronként +1,1 tonna) ugyan, de 34.000 tonnával kevesebb árpa termést takarítottak be. Minőségben jócskán felülmúlta az elmúlt évi rossz eredményeket.

Az őszi búza végeredménye 6,86 tonna lett hektáronként összesen 44.970 hektárról, ezzel 308.809 tonna búzát takarítottunk be. A gazdák a búza eredményekkel általában meg vannak elégedve, nagyobb mennyiségek jöttek be a tavalyihoz képest, és rekordtermések is születtek egyes táblákról. A minőség elmaradt a vártaktól, 35 százalék malmi, 35 százalék takarmány, 30 százalék euro minőségű.

A repce desszikálatlan állományai is lassan, de beértek, 2,62 tonnás hektáronkénti átlaggal vágták le a teljes területet, 8336 ha-ról 21 915 tonna összterméssel. Beltartalmi értékeket tekintve a repce olajtartalma átlagosan 40-42 százalék.

Az aratási munkák során a kalászos gabonák megdőlésével több helyen megküzdöttek a gazdák, több táblánál hosszú szármaradványok maradtak foltokban a területen, mivel a vágóasztal nem tudta felszedni a megdőlt növényeket.

A forróság a kapás kultúrákat kifejezetten megviseli. A táblák homokos részein már láthatóak a növényeken az aszály, hervadások, száradások jelei. Ha ez nem változik, akkor jelentős terméskieséssel számolhatunk, aminek mértékét jelenleg még megbecsülni sem lehet.

Növényvédelmi szempontból rendkívüli eseményként megemlítendő, hogy vannak olyan területek, ahol a gyapottok-bagolylepkék lárvái sohasem látott mértékben károsítják a kukoricatáblákat, csövön belül károsítva, rágva a kukoricaszemeket. Ez ellen csak erős vegyszerrel lehetne már részben fellépni, ami valószínűsíthetőleg több gazdánál el fog maradni, így lesznek jelentős mértékben károsodott táblák.