Rövidesen, a felsőoktatási ponthatárok július végén várható kihirdetése után indul a főszezon az albérletpiacon, ezen belül Budapesten és a legnagyobb egyetemvárosokban lehet a legnagyobb aktivitásra számítani. Ahogy az elmúlt évben azonban most is már kicsit hamarabb elindult az élénkülés, amely a bérleti díjakban és a kínálat alakulásán is látható – derül ki az KSH-ingatlan.com lakbérindexéhez fűzött elemzésből.

– Júniusban az országos átlagos bérleti díjak 1,9 százalékkal emelkedtek májushoz képest, a fővárosban pedig 1,6 százalékos volt a növekedés. Ez gyorsulást jelent a májusi szintekhez képest, akkor havi összevetésben országosan 0,7, a fővárosban pedig 1,4 százalékos volt a drágulás” – ismertette a friss adatokat Balogh László szakértő.

Július közepén a fővárosban a kiadó lakások átlagos bérleti díja az ingatlan.com adatai szerint 250 ezer forint volt. Ahogy korábban, most is igen jelentős eltérések vannak a városrészek között. A legszélesebb kínálattal rendelkező kerület továbbra is a XI. és a XIII. előbbit 280 ezer, utóbbit 250 ezer forintos átlagos bérleti díj jellemzi. Az egyetemvárosok közül Debrecen lényegében a fővárosi árszinten lehet kiadó lakást bérelni, ugyanis 245 ezer forint az átlagos bérleti díj. Miközben a győri kiadó lakásoknál 195 ezer, szegedi társaiknál 163 ezer ugyanez az összeg. A pécsi bérlőjelöltek 140 ezres átlaggal kalkulálhatnak, míg Miskolcon az albérleteket 110 ezer forintért kínálják.