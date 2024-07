Tolna vármegyében Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén többen is foglalkoznak dinnyetermesztéssel. Ennek költségei egy év alatt óriási mértékben növekedtek, de a gazdák minden gond ellenére bizakodók, hiszen a hazai dinnye kiváló minőségű.

A dinnye termőhelyéről a nagy hőségben hatalmas feladat felszedni az érett gyümölcsöt

Fotó: képünk illusztráció / Forrás: Magyar Nemzet

Nagy a nyomás a dinnyetermelőkön

Több dinnyetermelő is megerősítette, nagy most a nyomás rajtuk, mert azokon a településeken, ahol évtizedek óta nagy hagyománya van a dinnye termesztésének, - ilyen Medgyesegyháza, Nagykálló, Nyírbátor - ott a szezon közepén el kezdik csökkenteni a felvásárlási árat. Megkeresik a termelőket egy-egy nagyobb üzletlánc képviseletében és sokszor egymásra licitálva szabadulnak meg a saját termésüktől a gazdák, nehogy a nyakukon maradjon a termés. Sokszor ár alatt is kötnek üzletet. Ez pedig az ország többi részén gazdálkodó dinnyésekre is hatással van.

Olcsó dinnyével becsalogatják a vevőket

Bognár János szedresi termelő, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja, elmondta, minden alapanyag drágább lett az idén, nem is beszélve a munkaerőről, mely elengedhetetlen a szedésnél. Néhány üzletlánc már bejelentette, hogy akciózni fognak a magyar dinnyével. Bognár János attól tart, hogy az akciózás azt jelenti, hogy a termelőktől olcsón, önköltségi áron vennék át a dinnyét, ez pedig sokakat tenne tönkre. Az üzletláncoknak ez nagy üzlet, hiszen az olcsó dinnyével becsalogatják a vevőket, a termelőknek pedig azt jelentené, hogy semmit nem nyernek ezen az üzleten. Ezért önmérsékletre kéri a termelőket Bognár János, gondolják meg, érdemes-e elkótyavetyélni a termést?!

A hőség egyébként nem ront a jól kezelt dinnyék minőségén, emiatt nem kell aggódni, viszont a szezon jóval rövidebb lehet a vártnál.

Már nem a méret a lényeg a dinnyénél sem

Egyértelműen csökken a fogyasztók által igényelt, preferált dinnyék mérete, ez európai trend. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a közepes méretkategória helyett a kicsit, a kicsi helyett pedig a 2-4 kilogrammos minidinnyét keresik a vásárlók, és ez a tendencia egyre gyorsul – közölte a FruitVeB. Emellett folyamatosan nő a magszegény - a köznyelvben magnélkülinek hívott – dinnyék aránya, mind a környező országokban, mind hazánkban.