Egyre népszerűbb az eÁFA-rendszer, amelyet január óta eddig már több mint 70 ezer adózó használt. A webes felületre pedig több mint 248 ezer alkalommal léptek be.

A fél éve működő eÁFA-rendszer a könyvelők munkáját is megkönnyíti, hiszen több, eddig manuális folyamatot képes kiváltani, így jelentős idő spórolható meg az áfabevallási időszakban. Fontos változás, hogy július 1-jétől már elérhető az önellenőrzési funkció is. A NAV folyamatosan bővíti az áfabevallással kapcsolatos szolgáltatási repertoárját, így például további hibavizsgálatok bevezetésével, illetve azzal, hogy 2025. január 1-jétől a jogutódlással, soron kívüli bevallási kötelezettséggel érintett adózók is elkészíthetik áfabevallásukat az eÁFA-rendszerben. A jövőbeni tervek között szerepel továbbá a közösségi összesítő nyilatkozatnak a rendszerben elkészíthetősége is.

Az eÁFA webes felületén az adóhivatal visszamutatja az Online Számla rendszerből érkező számlák, az Online Pénztárgép-rendszerből származó nyugták és egyszerűsített számlák, illetve a harmadik országból importált áruk vámkezelése során készített vámáru dokumentumok (határozatok) adatait. Ezek szerkesztésével, a különböző adózói döntések meghozatalával, és a NAV rendszereiben nem megtalálható, de az adózók rendelkezésére álló adatok pótlólagos bevitelével összeállítható a bevallás. A webes felület alkalmazása a kevés bizonylattal rendelkező adóalanyok számára nyújt jelentős segítséget. A nagyobb bizonylatszámmal és bonyolultabb adózási döntésekkel érintett vállalkozások számára azonban a gép-gép kapcsolat alkalmazása célszerűbb.

Az áfa az egyik legösszetettebb adófajta, amellyel kapcsolatos bevallási kötelezettség teljesítéséhez jelentős segítséget nyújt a NAV eÁFA-szolgáltatása, amit minden vállalkozásnak érdemes megismerni, és használni. A NAV az eÁFA webes felületének használatához a működést bemutató kézikönyvön kívül videókkal nyújt gyakorlati segítséget, amelyek száma folyamatosan bővül.