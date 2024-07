A nukleáris ipar, a napenergia-ipar és az autóipar átállása a három fő pillére Magyarország hosszú távú gazdasági növekedésének – erről is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Bukarestben. Szijjártó Péter a Transzatlanti Energia- és Klímaügyi Együttműködési Partnerség (P-TECC) rendezvényén leszögezte, hogy Magyarország vállalta a karbonsemlegesség elérését 2050-re, illetve azt is, hogy 2030-ra az energiatermelését 90 százalékban fenntarthatóvá, szén-dioxid-mentessé teszi. Kifejtette, hogy hazánk nem rendelkezik jelentős kőolaj- vagy földgázmezőkkel, sem tengerparttal, a kormány pedig nem akarja tönkretenni országunk gyönyörű tájait szélerőművekkel, így mindössze két lehetőség van arra, hogy nagy mennyiségben, megbízható és fenntartható módon áramot lehessen előállítani: a nukleáris energia és a napenergia. Üdvözölte, hogy az európai uniós tagállamok többsége és az Egyesült Államok is atomenergia-párti.

Új paksi atomerőmű: ezt kevesen tudják: együtt dolgoznak a felépítésén az oroszok, a németek és az amerikaiak / Fotó: Paks II.

Paks II.: ezt kevesen tudják az új magyar atomerőműről

A magyar áramtermelés mintegy 50 százalékát adja jelenleg a paksi nukleáris erőmű, a tervezett bővítéssel pedig a 2000 megawattos kapacitás a következő évtized elejére 4400-ra fog nőni. Így a részarány 70 százalékra emelkedik. A két új reaktorblokk működtetésével évi 17 millió tonna szén-dioxid kibocsátása lesz kiváltható, míg a földgázimport 2,5-3 milliárd köbméterrel lesz csökkenthető évente.

A bővítés 1,8 millió háztartást lát majd el tiszta árammal, miközben a már meglévő blokkok élettartam-hosszabbításának előkészítése is zajlik. A beruházás háromezer munkahelyet hoz létre közvetlenül és 11 ezret közvetetten. Az építkezés és a működtetés a következő hatvan évben 50-65 milliárd dollárral dobja meg a magyar bruttó hazai terméket (GDP).

A karbonsemleges áramtermelési projektek közül a nukleáris beruházások esetén a legerősebb a multiplikátor hatás a gazdaságra nézve. Az atomenergia rendkívül fontos magyar szempontból, az pedig külön öröm, hogy a paksi nukleáris projekt, azaz a Paks II. megvalósítása kifejezetten nemzetközi. Mint ismert, a fővállalkozó orosz, a Roszatom, amellyel még 2014-ben kötöttek szerződést. De rajta kívül német, francia, svájci, amerikai és osztrák vállalkozók is bekapcsolódtak a kivitelezésbe. „Nagy európai, amerikai vállalatokkal dolgozunk együtt, és minket boldoggá tesz ez az ipari együttműködés” – húzta alá.

