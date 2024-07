A terv szerint augusztusban megnyíló lehetőséggel azok a cégek élhetnek, amelyek legalább egy töltő kialakítását és üzemeltetését vállalják az ország olyan járásában, amely kevésbé ellátott ilyen eszközökkel. Az elektromos töltőállomások száma ennek köszönhetően jelentős mértékben nőhet.

A kakasdi Mazda – Hilcz és Fia Kft-nél is egyre többen érdeklődnek az elektromos autók iránt, így szerintük is fontos az elektromos töltőállomások terjedése.

Fotó: Makovics Kornél

​Fókuszban a napelemes elektromos töltőállomások

Vállalkozásonként minimum 100 millió, legfeljebb 6 milliárd forint nyerhető el, alapesetben 15 éves futamidejű, kedvezményes hitelként, amelyet legalább 10 százaléknyi önerővel kell kiegészíteni.

Vissza nem térítendő támogatás abban az esetben adható, ha a projektben tervezett töltőállomás priorizált járásban létesül, vagy villamosenergia-tárolóval és/vagy megújuló villamosenergia-termelő egységgel lesz felszerelve, esetleg nehézgépjármű töltésére alkalmas. A kivitelezőknek ezek mellett biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét is.

​Tolna vármegyének is segítség lehet

Tolna az ország kis vármegyéi közé tartozik, alapvetően falusias településszerkezettel, ez kifejezetten speciális környezet az elektromos autók terjedésének. Az ilyen járművek ugyanis még főként mindennapi használatra, rövid távú közlekedésre vagy szállításra alkalmasak, ezért idehaza ezen környezetben az igazán nagy településeken és a fővárosban figyelhető meg az elektromos autók használatának dinamikusabb terjedése.

Ezt erősítette meg portálunk érdeklődésére Kolozsvári-Hilcz Szilvia, a kakasdi Mazda - Hilcz és Fia Kft. ügyvezető igazgatója is. A szakértő azt mondja, az elektromos autók utáni érdeklődés egyre nagyobb a vásárlók részéről. Két-három évvel ezelőtt volt megfigyelhető először a határozott fellendülés, vevők viszont – az országnak ezen a részén – most is folyamatos érdeklődnek. Az értékesítési mutatók változásában nagy szerepe lehet annak, hogy az elektromos járművekre igényelhető állami támogatások milyen mértékben elérhetők a magánszemélyek és a vállalkozások számára.

A program viszont, ami során elektromos töltőállomások kialakítását támogatja az állam, kifejezetten jót tehet az ilyen meghajtással működő autók eladásának Kolozsvári-Hilcz Szilvia szerint.