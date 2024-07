A kisgazdaságok csökkenése felgyorsult

A múlt év közepén 196 ezer agrárgazdaság működött az országban az előzetes adatok szerint, 45 ezerrel (19 százalékkal) kevesebb, mint három évvel korábban. A kisgazdaságok számának csökkenése az elmúlt periódusban felgyorsult, a tíz évvel ezelőttihez képest összességében 100 ezres fogyatkozás tapasztalható. Az elmúlt években is elsősorban a kisebb mezőgazdasági területet használó, néhány jószágot tartó kisgazdaságok hagytak fel mezőgazdasági tevékenységükkel, melynek eredményeképpen tovább nőttek a birtokméretek, illetve az átlagos állatlétszámok – írta a Mezőhír.

Minden ötödik gazdaság „családi” méretű

A teljes mezőgazdasági terület egyötöde a 200 és 500 hektár közötti földhasználóknál található, bár ezek a gazdaságok a teljes gazdaságszámnak csak az 1,9 százalékát teszik ki. Az elmúlt öt évben a gazdaságszám-csökkenés egyik oka, hogy a legfeljebb egy hektáros területet művelők száma ezen időszak alatt a felére csökkent, ami 29 ezer gazdaságot érintett. Az 1000 hektárnál nagyobb területet művelő gazdaságok száma és az általuk használt terület nagysága is 20 százalékkal csökkent öt év alatt.

Messze még a digitális a gazdálkodás

Eközben folytatódott a gazdaságok irányítóinak idősödése. A 65 éves és annál korosabb irányítók aránya a 2020. évi 35-ről 3 százalékkal tovább emelkedett. Az irányítók 23-23 százaléka a 45–54, illetve az 55–64 éves kategóriába tartozik. A 35 év alatti gazdálkodók aránya 4,9 százalék volt, csakúgy, mint 2020-ban. A korfával összefügg, hogy tavaly a gazdaságok 69 százalékában gyűjtötték papíralapon a gazdálkodás során keletkezett adatokat, és csak 13 százaléka használt általános szoftvereket. A precíz technológiák alkalmazása szintén csekély. Differenciált műveleteket (tápanyag, növényvédő szer kijuttatása, gyomirtás) a gazdálkodók alig 5 százaléka végez.

Tolnában vannak pozitív példák

Vannak természetesen pozitív példák is. Abban a családban, ahol az idősödő családfőtől valamelyik gyermek veszi át a gazdálkodást, aki felsőfokú szakiskolát végzett, ott több újdonságot is bevezettek, így a digitális gazdálkodást is. Erre több példa van Tolna vármegyében, így a bátai Kocsis vagy a szekszárdi Hauszknecht, Mészáros, Vida és Vesztergombi pincészeteknél.