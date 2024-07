A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy apróhirdetési oldal bejegyzéseit vizsgálva választottak ki három eladót, mindhárman építőjáték-készleteket árultak a felületen. Esetükben, mivel a hirdetéseik száma személyenként meghaladta a százat, feltételezhető volt, hogy kereskedelmi céllal értékesítenek. Ezt erősítette az is, hogy bejegyzéseikben az aktuális piaci érték alatti árakat tüntettek fel.

Forrás: NAV

Fotó: tanuha2001

A NAV-ellenőrök mindhárom esetben nagy értékű készletek felől érdeklődtek, és az apróhirdetési oldalon egyeztették a részleteket, személyes átvételt kérve. Miután létrejöttek az adásvételek, a revizorok tevékenységükről nyilatkoztatták az eladókat. Az ellenőrzés mindhárom árusnál szabálytalanságokat talált.

Az első eladónak ugyan volt adószáma és vállalkozása, de a megvásárolt termék után sem számlát, sem nyugtát nem adott. Kötelezettsége elmulasztását nyilatkozatában is elismerte. A második kockaárus szintén adószámmal és vállalkozással is rendelkező kereskedőnek bizonyult, de számlát ő sem adott a termék eladásáról. Esetében más hiányosság is kiderült: vállalkozása tevékenységi körei között nem tüntette fel a csomagküldő, internetes kiskereskedelmet – ez pedig szükséges az ilyen eladásokhoz. A két adózónak egyaránt felelnie kell a bevételeltitkolás és a számlaadás elmulasztása miatt, a második ellenőrzött kereskedőnek pótolnia kell a vállalkozás tevékenységi körének hiányosságát is.

A harmadik vizsgált eladó sem adott számlát a vásárlásról, nála azonban a revízió más szabálytalanságokat is felderített: elismerte, hogy üzletszerűen kereskedik a kockákkal, de, mint kiderült, tevékenységét adószám nélkül végzi. Ez esetben az eladónak nem csak a számlaadás elmaradása, hanem az adószám hiánya miatt is felelnie kell a NAV-eljárásban, és eltitkolt bevételei miatt utóellenőrzésre is számítania kell.

A NAV a vizsgálatok lezárulta után is figyelemmel kíséri ezeket az értékesítési csatornákat, és további ellenőrzések elrendelését is tervezi a kereskedőknél.