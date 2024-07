A szőlő felvásárlási ára nem sokat emelkedik

Aki csak szőlőt termel, nincs feldolgozója és azt szeretné értékesíteni, idén nem lesz könnyű helyzetben. A növényvédő szerek ára sokat emelkedett, idén eddig is sokat kellett költeni a permetezésekre, és még nincs is vége a szezonnak, ennek ellenére növekvő szőlő felvásárlási árakra nem igen lehet számítani. Egyrészt van még borból felesleg is a hordókban, vagyis a bor értékesítése lehetne jobb, másrészt inkább csak egy-egy adott fajtát, főleg fehéreket keresnek a felvásárlók.