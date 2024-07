– Nálunk a juhász kap lakást a családjával együtt, teljes ellátást, be van hivatalosan jelentve és fizetés is jár neki minden hónapban. Ennek ellenére nem találunk megfelelő embert – mondta Bognár Péter fiatal gazdálkodó. – Így a megoldás az, hogy édesapám is segít az állatok ki- és behajtásánál.

Egyre kevesebben tartanak állatot

A támogatások ellenére csökkent a haszonállatok száma a vármegyében az elmúlt években. A statisztikai hivatal adatai szerint tavaly decemberben 455 ezer tyúkot tartottak számon, négy évvel korábban 750 ezret. Az országos mezőnyben ezzel az utolsó helyek egyikén állunk. Juhból 41 ezret tartottak nyilván decemberben, négy évvel korábban 52 ezret, ezzel a középmezőnyben vagyunk. Sertésből tavaly 156 ezret számoltak össze, 2016-ban 175 ezer volt a számuk, ez megfelel az országos átlagnak, ahogy a szarvasmarhák száma is. Ebből tavaly 27 ezret tartottak nyilván, négy évvel korábban 31 ezret. A következő években számítani lehet arra, hogy minden területen csökken az állatállomány, mert kiszámíthatatlan a piac és a tartásuk is hektikusan alakul, az időjárástól függően.