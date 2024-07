Bonyhád polgármestere emlékeztetett, a Malom óvoda infrastrukturális korszerűsítésére gondosan előkészített és benyújtott pályázatunk 500 millió forintos támogatásban részesült még áprilisban.

A látványterv szerint ilyen lesz a bonyhádi Malom óvoda a felújítás után (Beküldött fotó)

A beruházás eredményeként többek között megvalósul az intézmény komplex energetikai korszerűsítése a nyílászárók és a fűtési rendszer cseréjétől a hő- és födémszigetelésig. Továbbá megújulnak a csoportszobák és a melegítő konyha is. Udvarrendezést és eszközbeszerzést is lehetővé tesz a pályázat, és ugyancsak hiánypótló fejlesztésként egy új tornaszoba is épülhet.

A támogatási szerződés június 6-án lépett hatályba. Május 7-én indult meg a nyílt közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, jelenleg a beérkezett ajánlatok hiánypótlása zajlik. A kivitelezési szerződés várhatóan július végén lép hatályba. Ugyancsak fontos lépés volt – folytatta a városvezető –, hogy az óvoda épületéből az önkormányzat saját költségére áthelyezteti a meglévő transzformátor állomást. A kivitelezésre elindult a beszerzési eljárás, annak eredményeként létrejövő szerződést várhatóan július 10-ig írja alá a polgármester az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó vállalkozással.